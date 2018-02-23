Они все знали: раскрыт циничный план МОК по Крушельницкому
"Что произошло с Крушельницким? У него 12 февраля взяли пробу, и вечером они уже знали, что она положительная", – сообщил Свищев.
Несмотря на найденное в пробе запрещенное вещество россиянину дали выступить на соревнованиях и скандал не поднимали. "А когда 13 февраля он бьется за бронзовую медаль и выигрывает – еще раз берут пробу. Награждают его, зная о положительной пробе. Это для чего? Чтобы с особым цинизмом отобрать у нас медаль?" – рассказал глава федерации.
В Международном Олимпийском комитете на вопросы Свищева не ответили. Между тем в Пхенчхан вернулись норвежские керлингисты Кристин Скаслиен и Магнус Недреготтен. Им торжественно вручат отобранные у россиян медали. Мероприятие пройдет 24 февраля на олимпийской площади.
Напомним, Александр Крушельницкий и его жена Анастасия Брызгалова завоевали бронзовую медаль на Олимпиаде. После этого в допинг-пробах россиянина нашли мельдоний.
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