На закрытии Олимпиады объявили об ужасной ошибке

За кулисами Игр кипят нешуточные страсти. Знакомые со спортивной кухней Дмитрий Губерниев рассказал подробности.



Восьмиминутная презентация Пекина как хозяина Игр-2022 стала одним из самых эффектных моментов церемонии закрытия Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане. Режиссер представления Чжан Имоу, который в прошлом готовил церемонии открытия и закрытия Олимпиады-2008, представил Китай как уверенную в себе современную страну, королеву высоких технологий. После чего глава МОК Томас Бах передал олимпийский флаг мэру Пекина Чэнь Цзинину.

Комментатор трансляции из Пхенчхана Дмитрий Губерниев напомнил, что за право принять у себя XXIV Зимние олимпийские игры Пекин состязался с казахстанским Алма-Аты. "Перевес был всего в 4 голоса, кроме того, там произошла ужасная техническая ошибка, и пришлось голосовать заново", – напомнил Губерниев.

Пекин, таким образом, станет первым в истории городом, который примет не только летние, но и зимние Игры. При этом обещает снова сделать Игры эталонными.

Наши спортсмены уже начали готовиться к Олимпиаде в Китай. Ведь призеры нынешних Игр фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева, скелетонист Никита Трегубов через четыре года будут на пике своей физической формы. А первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг уже сообщил, что хотел бы сохранить весь тренерский штаб мужской сборной России по хоккею и идти за новой победой на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине.

