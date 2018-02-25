Запад пытается заткнуть поющих гимн России хоккеистов
Завершившаяся зимняя Олимпиада в Пхенчхане стала поводом для нового скандала. Крупные интернет-ресурсы объявили вне закона видеоролик, на котором запечатлен момент награждения сборной России по хоккею.
Спортсмены под звуки мелодии Олимпийских игр решили исполнить национальный гимн, чем вызвали восхищение у пользователей. У руководства Facebook и YouTube, похоже, другое мнение на этот счет: они блокируют запись за "нарушение авторских прав".
Происходящее вызвало праведный гнев у россиян. "Они посмели петь свой гимн. Поэтому Цукерберг и Брин блокируют это видео (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.)", – возмущается один из пользователей. "Уроды!" – присоединяется к волне критики автор популярного Telegram-канала.
Проверил, действительно ли Фейсбук банит видео, на котором российские хоккеисты поют гимн своей страны. Банит через 15 секунд после публикации, но формально - не за гимн. pic.twitter.com/QyoTkKjzGU— Александр Коц (@sashakots) 25 февраля 2018 г.
"Сделали все,что бы отнять у нас флаг и гимн. Теперь хотят запретить нам радоваться победам. Ненавижу", – сокрушается болельщик. Примечательно, что санкции со стороны Facebook и YouTube сработали вовсе не так, как должны были: россияне принялись с куда большим усердием, чем раньше, распространять ролик во всех социальных сетях.
То, чего мы ждали: Наша сборная поет гимн России pic.twitter.com/e0U7Xp9zj3— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 25 февраля 2018 г.
Напомним, что сборная России по хоккею впервые за 26 лет завоевала золото Олимпиады. "Красная машина" в финальном матче одолела немцев со счетом 4:3.
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