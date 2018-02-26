Я буду такой же: Загитова странно отреагировала на нападки американки

Олимпийская чемпионка Алина Загитова ответила на критику американки Эшли Вагнер. Россиянка предложила повторить свою программу фигуристке из США.



"Разумеется, увидела высказывание Вагнер где-то в социальных сетях. Могу сказать, что меня ее слова только подстегнули", – призналась Алина.

По словам Загитовой, ей захотелось показать, что Вагнер ошибается. "Но таким людям, конечно же, не докажешь. Пусть она попробует выступить на Олимпийских играх с идентичной программой. И я с удовольствием понаблюдаю за ее выступлением. Однако комментировать после не стану", – цитирует RT олимпийскую чемпионку.

Спортсменка отметила, что в наши дни фигурное катание развивается очень быстро. "Не успела я завершить свои выступления на юниорском уровне, как за мной выстроилась очередь из желающих. Пройдет еще несколько лет, и им на смену придет следующее поколение, потом еще одно. Придет день и час, когда я начну думать, как Вагнер и другие критики", – заявила Загитова.



Эшли Вагнер набросилась с критикой на 15-летнюю россиянку после проката Алины Загитовой в рамках командных соревнований на Олимпиаде. "Я уважаю конкурентную борьбу, но не могу принять это выступление. Это не программа. Она убила время вначале, а во второй половине все время прыгала. Это не выступление", – написала Вагнер в соцсети.

По словам спортсменки из США, в этом виновата система судейства, из-за которой спортсменам выгоднее оставлять сложные элементы на концовку. "Нельзя ее обвинять в том, что система так работает. Она использует ее в своих интересах. Я просто не наслаждаюсь ее выступлением. Начало слишком пустое, а затем слишком хаотичное", – цитирует "Газета.ru" фигуристку.