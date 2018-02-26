МОК определился с наказанием России за спетый хоккеистами гимн

В Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что хоккеистов сборной России не ждет наказание за исполнение гимна на церемонии награждения Олимпиады-2018. В свою очередь защитник команды Богдан Киселевич рассказал, как спортсмены решились на этот шаг.

Россияне выступали под нейтральным флагом из-за запрета МОК, и на арене звучал олимпийский гимн, после того как они завоевали золото в поединке с Германией. Однако наши хоккеисты и болельщики хором спели гимн России.

"Мы понимаем, что это было сделано в связи с невероятным возбуждением после завоевания золотой медали в экстраординарных обстоятельствах", – цитирует МОК "Спорт-экспресс". В организации решили не наказывать спортсменов.

Вице‐президент Федерации хоккея России (ФХР) Борис Майоров заявил, что олимпийских чемпионов в принципе не могут лишить золотых медалей за исполнение гимна. По его словам, если санкции и применят, то в отношении Олимпийского комитета России, передает телеканал "360".

"Да, мы нарушили, в частности вот, пели гимн. Медали-то здесь при чем? Санкции будут применены к национальному Олимпийскому комитету, если таковые вообще будут", - считает Майоров.

То, чего мы ждали: Наша сборная поет гимн России pic.twitter.com/e0U7Xp9zj3 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 25 февраля 2018 г.

В свою очередь хоккеист Богдан Киселевич рассказал, как команда решилась на такой шаг. "С самого начала у нас было предчувствие, а когда мы выстроились на поднятие флагов, сказали, что споем свой гимн, вот и все. Нам запретили выступать под своим флагом, нам нужно было хоть что-то сделать. Мы спели гимн, потому что мы русские, а когда ты выигрываешь – играет гимн. Он был в наших душах и сердцах. Боялся ли я, что команду за это накажут? Это свобода слова", — цитирует Киселевича CNN.