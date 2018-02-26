Запад начал атаку на спевших гимн России хоккеистов

Российских хоккеистов необходимо наказать за исполнение национального гимна после победы над командой Германии в финале олимпийского турнира. С такими требованиями выступили некоторые западные СМИ, которые назвали поведение наших игроков "издевательством" и "нарушением правил Олимпиады".

Для Запада триумф российской хоккейной сборной стал явным разочарованием. Спортсмены, подвергавшиеся сильнейшему психологическому давлению на всем протяжении Игр, смогли подняться на вершину олимпийского пьедестала.

"После впечатляющей победы над сборной Германии они бросили вызов запрету (МОК) и исполнили национальный гимн России", – пишет американская газета New York Post. Ей вторит влиятельное британское издание The Guardian, которое назвало поступок наших хоккеистов "издевательством над резолюцией Международного олимпийского комитета, запретившего исполнение национального гимна России".

Международный олимпийский комитет (МОК) должен наказать наших хоккеистов, заявляют авторы статей. Ну а чтобы уж наверняка утешить себя после триумфальной победы России, западные журналисты заявили, что выиграла якобы не Россия, а нейтральные спортсмены, потому как наша страна официально на Играх представлена не была.

Напомним, в воскресенье, 25 февраля, сборная России по хоккею впервые за 26 лет завоевала золото Олимпиады. Наша команда в финальном матче одолела немцев со счетом 4:3. Из-за запрета российских символов над стадионом заиграл олимпийский гимн. Но наши болельщики и спортсмены хором спели национальный.

В МОК заявили, что хоккеистов сборной России не накажут за исполнение гимна на церемонии награждения Олимпиады-2018. "Мы понимаем, что это было сделано в связи с невероятным возбуждением после завоевания золотой медали в экстраординарных обстоятельствах", – цитирует МОК "Спорт-Экспресс".

Зимняя Олимпиада в южнокорейском Пхенчхане проходила с 9 по 25 февраля. Несмотря на то что МОК безосновательно и по надуманным поводам отстранил от соревнований многих российских атлетов, наши спортсмены смогли взять две золотых, шесть серебряных и девять бронзовых медалей – всего 17 наград. Медали высшей пробы завоевали фигуристка Алина Загитова и мужская хоккейная сборная.

Наших хоккеистов поздравил спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Поздравляю нашу команду с замечательной победой в финале хоккейного турнира в Пхенчхане", – сказал председатель нижней палаты. Он выразил уверенность, что эта игра станет одной из ярких страниц зимних Игр в Южной Корее и войдет в историю олимпийского движения.