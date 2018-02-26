Отец сбежал с выступления Загитовой

Ильназ Загитов не следил за победным прокатом дочери на Олимпиаде-2018. Отец чемпионки вернулся к телевизору только по окончании триумфального выступления Алины.

Тренер хоккейной команды "Ижсталь" Ильназ Загитов во время Олимпиады в Пхенчхане отказывался от общения с журналистами. Он признался, что боялся сглазить – более того, даже за выступлениями своей дочери Алины он не следил. Отец чемпионки прервал молчание лишь по окончании Игр.

Ильназ Загитов не изменил своему правилу – не смотреть выступления дочери – и в день заключительных соревнований в женском фигурном катании. "23 февраля утром я был во дворце у нас в Ижевске, привез на тренировку младшую дочь Сабину. Они там всей группой вместе с тренерами смотрели трансляцию из Пхенчхана. Но я вышел в коридор. Обычно засекаю время, зная, сколько длится выступление, потом иду к телевизору. Так сделал и на этот раз", – рассказал Загитов.

По словам отца олимпийской чемпионки, он пообщался с дочерью и женой, которая сопровождала Алину в Южную Корею, в тот же день. "Не знаю, кто Алине рассказал, что папа плакал во время ее выступления? Алина сказала в прямом эфире: "Папа, не плачь". Правда, я не видел, мне потом рассказали. Говорю дочке: "Не верь, не было никаких слез", - сказал Загитов.

Родителей победительницы олимпийского турнира поздравил по телефону глава Удмуртии Александр Бречалов. По словам Загитова, аппарат 23 февраля был буквально красный от звонков и эсэмэсок. Он отметил большую роль в спортивных успехах дочери ее первого тренера Натальи Антипиной и, конечно, нынешнего наставника – Этери Тутберидзе.

Отец чемпионки рассказал журналистам "Советского спорта" и о "факторе Медведевой". Конкуренция с Евгенией была сильным стимулом для Алины. "Глядя, как работает Женя – а работает она всегда с полной выкладкой, все стараются за ней тянуться – Алина тоже за ней всегда тянулась", – признал Загитов.

Как писали Dni.Ru, российская фигуристка Алина Загитова выиграла соревнование одиночниц на Олимпиаде в Пхенчхане. Это была первая золотая медаль России на Играх-2018. В произвольной программе 15-летняя Загитова набрала 156,65 балла, заняв первое место. После короткой программы юная россиянка также шла первой, попутно установив мировой рекорд. Общий балл – 239,57.

Серебряную медаль завоевала Евгения Медведева – 238,26. За произвольную программу Женя получила столько же баллов, сколько и ее юная соперница. Третьей стала представительница Канады Кэтлин Осмонд – 231,02. Еще одна россиянка – Мария Сотскова – заняла 8-е место, сумев отыграть четыре позиции после провала в короткой программе.

