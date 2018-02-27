WADA решило окончательно изолировать Россию

Спортивные чиновники приготовили для России новый коварный сюрприз – 1 апреля наша страна лишится права принимать любые международные соревнования. Под запрет попадут все – от биатлонистов до легкоатлетов.

Как выяснили журналисты портала Сhampionat.com, соответствующий документ был принят и опубликован еще в ноябре 2017 года. Он родился в недрах WADA – Международного антидопингового агентства. По непонятным причинам это решение до сих пор не оглашено официально, о нем не говорят ни в России, ни на Западе, но документ лежит в открытом доступе в Сети.

Это новый международный стандарт соответствия кодексу WADA. Со стороны России подпись под ним ставило РУСАДА, деятельность которого с ноября 2015 года считается несоответствующей антидопинговому кодексу. А по нему принимать заявки на проведение чемпионатов мира и других международных спортивных мероприятий WADA может только от тех стран, национальные антидопинговые организации которых были признаны кодексом.

Получается, какую бы заявку ни подала Россия, ее просто не примут к рассмотрению, а это значит, что ни один чемпионат мира, Олимпиаду, гонки "Формулы-1" или Универсиаду в нашей стране провести будет невозможно. К уже одобренным заявкам это правило не относится, так что футбольные болельщики могут спать спокойно – мундиаль в этом году в России пройдет.

Напомним, что Екатеринбург долго вел борьбу за право принять в 2020 году чемпионат мира по настольному теннису – впервые в новейшей истории российский город мог провести турнир такого уровня. Теперь это вряд ли возможно.



25 февраля в южнокорейском Пхенчхане завершилась XXIII зимняя Олимпиада. Российские спортсмены принимали в ней участие под нейтральным флагом. Наша команда заняла 13-е место, завоевав 17 медалей – две золотых, шесть серебряных и девять бронзовых.