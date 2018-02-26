Русских на Олимпиаде не было: Бах некрасиво высказался напоследок

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что Россия достаточно наказана за допинг, поскольку ее не было на Олимпиаде в Пхенчхане. Он добавил, что центральным элементом Игр-2018 был спорт, а не скандалы.

В интервью американскому телеканалу CNN функционер высказал мнение о том, что санкции не должны касаться "чистых" спортсменов – с ними нужно поступать по справедливости, что и было сделано с россиянами. Журналистка Аманда Дэвис пыталась с разных сторон подать мысль о том, не стоило ли наказать Россию еще строже и не пустить в Пхенчхан всех спортсменов из нашей страны.

Бах ответил, что в таком случае было бы невозможно добиться положительных изменений. Глава МОК добавил, что Олимпийские игры в Пхенчхане и так "прошли без России", сообщает "Экспресс-газета".

Корреспондент CNN напомнила, что обсуждают не только атлетов из России, но и то, что многочисленные болельщики с российскими флагами беспрепятственно "наполняли стадионы". Бах отметил, что поклонники имеют право приезжать на Олимпиаду и болеть за своих спортсменов.



Кроме того, глава МОК добавил, что СМИ сами раздувают тему допингового скандала. По его словам, в Пхенчхане прошли две "фантастические недели".

То, чего мы ждали: Наша сборная поет гимн России pic.twitter.com/e0U7Xp9zj3 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 25 февраля 2018 г.

Как писали Dni.Ru, в американском издании New York Post вышла язвительная статья с анализом финального хоккейного матча Олимпиады-2018, в котором Россия победила Германию. Материал появился под заголовком "Команда без страны завоевала хоккейное золото".



Напомним, зарубежные СМИ накануне Игр-2018 опубликовали материалы, в которых была описана реакция западных спортсменов и чиновников на отстранение наших спортсменов от участия в Олимпиаде. Они испытали невероятную гордость и радость от решения Спортивного арбитражного суда, отклонившего апелляции наших атлетов, а также потребовали исключения всей российской сборной.