В допинг-скандале с Крушельницким всплыла обманутая возлюбленная

В Сети активно обсуждают необычную версию попадания запрещенного препарата в организм российского керлингиста Александра Крушельницкого. Дескать, к скандалу привели не хитрые международные интриги и происки врагов России, а обманутая в лучших ожиданиях возлюбленная спортсмена.

Журналист Владимир Снегирев со ссылкой на близкого к Олимпийскому комитету России эксперту изложил на своей странице в Facebook шокирующую версию о том, кто мог подсыпать Александру Крушельницкому мельдоний. Речь идет о возлюбленной, которая была обманута в своих лучших ожиданиях и якобы задумала столь изощренную месть.

"Керлингист долгое время общался с некой девушкой, которая считалась его невестой. Но затем круто изменил курс, у него появилась другая избранница, она же партнерша по подметанию льда Брызгалова", – рассказал журналист. "Но прежняя девушка затаила обиду и, улучшив момент (скорее всего, это произошло на сборах в Японии), подсыпала недавнему жениху в пищу мельдоний. Мол, раз так, то не быть тебе героем", – добавил он.

"Если все это правда, то страсти прямо шекспировские. Уж сколько раз отвергнутые невесты (и женихи) шли на коварные преступления. Какой там мельдоний – яду могла подсыпать", – заметил Владимир Снегирев. Он добавил, что девушка таким образом смогла наказать не только покинувшего ее возлюбленного, но и всю российскую делегацию.

Напомним, Александр Крушельницкий и его супруга Анастасия Брызгалова завоевали бронзу на Играх-2018 в дабл-миксте. После того как в допинг-пробах спортсмена нашли следы мельдония, пару лишили медалей.

Российская делегация не стала отрицать наличие запрещенного препарата в пробах спортсмена, однако начала расследование, каким образом он мог попасть в организм атлета. Если удастся доказать, что Крушельницкого подставили, то можно рассчитывать на снисхождение международного спортивного сообщества. Паре даже могут вернуть их заслуженную награду.