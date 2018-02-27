"Элемент брака": комментатор "Матч ТВ" оценила подставу Крушельницкого

Штатной ситуацией и "элементом брака" назвала ситуацию с российским керлингистом Александром Крушельницким спортивный комментатор Иоланда Чен. Она отмечает, что положительная проба на мельдоний удивила даже чиновников Международного олимпийского комитета.

Ситуация с Крушельницким едва ли кардинально повлияет на отношения России с МОК. С точки зрения Иоланды Чен, ничего страшного не произошло: на допинге попадаются и другие спортсмены. "Это штатная ситуация. И другие спортсмены попались на допинге. Это такой элемент брака, который есть в любом деле", – заявила комментатор.

Иоланда Чен отметила, что в МОК тоже шокированы этим случаем. "Шокированы тем, что именно этот препарат оказался в пробах спортсмена-керлингиста, да еще в такой концентрации. Там понимают, что какая-то абсурдность всего этого есть. Но по букве закона они обязаны лишить спортсмена медали в любом случае, как бы этот препарат ни попал к нему", – цитирует Иоланду Чен "Собеседник".

Тем временем исполком Федерации керлинга России (ФКР) утвердил состав комиссии, которая займется доказыванием невиновности Крушельницкого. Ее члены помогут правоохранительным органам в сборе улик и информации, будут готовить обращения в соответствующие организации.

"Мы будем обращаться во все организации, которые хоть как-то могут нам помочь. И МОК, как мы понимаем, при желании может оказать содействие, оказать какую-то информационную поддержку – предоставить, допустим, видео с арены, места, где проживали спортсмены", – сказал РИА Новости президент ФКР Дмитрий Свищев.

Крушельницкий на Олимпиаде в Пхенчхане вместе с Анастасией Брызгаловой стал бронзовым призером в дабл-миксте. Спортивный арбитражный суд (CAS) на днях опубликовал мотивировочную часть решения по делу спортсмена. В документе указано, что в первой допинг-пробе, сданной 12 февраля, был обнаружен мельдоний в концентрации 8069 нанограммов на миллилитр (нг/мл). А во второй пробе, взятой днем позже, концентрация запрещенного вещества составила уже 5721 нг/мл. Как разъяснил производитель препарата, такое резкое падение концентрации вещества за сутки говорит о разовом применении.