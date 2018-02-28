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Спорт

ЧМ-2018 по футболу может пройти без сборной России

Фото: GLOBAL LOOK press/Maksim Konstantinov
Сборную нашей страны могут отстранить от участия в чемпионате мира по футболу, который должен состояться летом этого года в России. Эксперты утверждают, что интенсивное давление на отечественный спорт продолжится.
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Спортивный юрист, руководитель компании Future-Sport Евгений Морозов уверен, что скандал с Олимпиадой в Пхенчхане — далеко не последний и на очереди ЧМ-2018. По его мнению, никто не в силах сорвать проведение мундиаля в России, но это не означает, что у нашей страны не будет иных неприятностей.

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 ЧМ-2018 по футболу

Сюжеты ЧМ-2018 по футболу

"При определенных раскладах могут отстранить Российский футбольный союз и национальную футбольную сборную от участия", – цитирует эксперта Ura.ru. Он добавил, что повод для этого могут найти самый экзотический.

Директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов считает, что Россию обязательно попробуют лишить возможности провести чемпионат мира по футболу. "И велик шанс, что отберут, если пойдут до конца. Причем первую скрипку в этой атаке будут играть футбольные федерации стран, входивших в состав СССР — Прибалтика, Украина и бывшие братья по соцлагерю из Польши", – заявил он. По его словам, спортивные санкции являются продолжением экономических, против нас началась полномасштабная холодная война.

Ранее стало известно, что Международное антидопинговое агентство (WADA) лишит нашу страну права на проведение международных соревнований. Запрет начнет действовать 1 апреля 2018 года. Соответствующее решение принято в связи с новым международным стандартом соответствия кодексу WADA. Дело в том, что Российское антидопинговое агентство подписало документ, тогда как деятельность ведомства с конца 2015 года считается несоответствующей антидопинговому кодексу.

Напомним, что глава Федерации болельщиков Англии Кевин Майлз предупредил фанатов, которые отправятся в Россию на чемпионат мира по футболу, о возможном нападении медведей. Это касается тех, кто решит обосноваться в кемпинге.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Соревнования примут Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Саранск, Самара, Казань, Волгоград, Нижний Новгород, Калининград, Ростов-на-Дону и Екатеринбург. 

Автор: Людмила Фоканова28 февраля 2018, 09:01
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