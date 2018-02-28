Загитова подхватила вирус на Олимпиаде

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова вернулась из Пхенчхана с высокой температурой. Об этом рассказал в эфире передачи "Пусть говорят" отец спортсменки.

По мнению родителей фигуристки, причина болезни в том, что девочка не жалела себя на протяжении всего сезона. Спортсменка была собрана, а после Олимпиады силы закончились.

"Алина простудилась, приехала уже в маске. Температура 38,5. Лежит. Стараемся сбивать. Так бывает, что организм терпит, весь сезон собран. Закончилась Олимпиада, и организм сдулся", – цитирует отца чемпионки Life.ru. По словам Ильназа Загитова, из-за болезни 15-летняя фигуристка не смогла прийти на съемки программы, посвященной нашим олимпийским чемпионам.

Как писали Dni.Ru, российская фигуристка Алина Загитова выиграла соревнование одиночниц на Олимпиаде в Пхенчхане. Это была первая золотая медаль России на Играх-2018.

В произвольной программе Загитова набрала 156,65 балла, заняв первое место. После короткой программы юная россиянка также оказалась первой, попутно установив мировой рекорд. Общий балл – 239,57.

Публикация от Alina Zagitova (@azagitova) Фев 25, 2018 в 4:46 PST

Родителей победительницы олимпийского турнира поздравил по телефону глава Удмуртии Александр Бречалов. По словам Загитова, 23 февраля аппарат был буквально красным от звонков и эсэмэсок. Он отметил большую роль в спортивных успехах дочери ее первого тренера Натальи Антипиной и, конечно, нынешней наставницы Этери Тутберидзе.