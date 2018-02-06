"Засуну между булок": россиянка пообещала изощренную расправу людям из МОК

Челябинская конькобежка Ольга Фаткулина доказала в Спортивном арбитражном суде (CAS), что не употребляла допинг, но оказалась в числе отстраненных от Олимпиады-2018 российских спортсменов. Она прокомментировала решение Международного олимпийского комитета (МОК).

Конькобежка не понимает, чем заслужила такое отношение, однако опускать руки не собирается. Ольга продолжает готовиться к соревнованиям на ледовой арене "Уральская молния".

"Поговаривают, что наша Федерация проведет альтернативные Игры. Такие же, как Олимпиада… По календарю после Олимпиады у нас должен быть чемпионат мира в Китае, затем в середине марта – финал Кубка", – цитирует Фаткулину Ura.ru. "Мы спортсмены. Не опускаем руки, тренируемся. Жизнь же не заканчивается", - добавила Ольга.

Россиянка призналась, что после решения МОК не допускать ее и ряд ее коллег к Играм-2018, у нее поменялось отношение к жизни и людям. "Произошел мини-переворот в сознании. Глаза стали смотреть шире", – поделилась спортсменка.

Свою медаль Олимпиады-2014 Ольга хранит дома. "Сначала от обиды хотела выбросить ее или закопать. Но потом подумала: пусть лежит – если кто-то пришел бы забирать, я бы засунула ему медаль между булок!" – в сердцах заявила конькобежка.

Публикация от БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ (@komanda_rus) Фев 1, 2018 в 4:35 PST

Кроме того, она подтвердила информацию о том, что осведомитель Всемирного антидопингового агентства (WADA) Георгий Родченков внес ее в черный список из-за щек. "Он вполне серьезно говорил, что ему кажется, что раз у меня такие щечки, то я употребляла некие гормоны", – прокомментировала Фаткулина.

Напомним, 1 февраля CAS удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, которые обвинялись в нарушении антидопинговых правил на Играх-2014. Их сочинские результаты и право участвовать в Олимпиаде были восстановлены. Глава МОК Томас Бах отреагировал на такой вердикт резкой критикой, заявив, что спортивному арбитражу необходима реформа. Руководитель CAS Джон Коутс ответил, что организация проанализирует критические замечания Баха в адрес суда – после того как тот пригласит оправданных атлетов в Пхенчхан.