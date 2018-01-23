Шипулин и другие: кому из россиян запретили ехать на Олимпиаду

За две с небольшим недели до открытия Зимней Олимпиады в Пхенчхане Международный олимпийский комитет нанес сокрушительный удар по российским спортсменам. С весьма спорной формулировкой чиновники отстранили от Игр более ста человек. Причем, в черном списке оказались настоящие звезды зимних видов спорта – многократные призеры международных соревнований и Олимпиад.

Мало того, что российские спортсмены будут выступать на Олимпиаде в Южной Корее под флагом МОК, им будет запрещено использовать цвета национального флага, исполнять гимн своей страны, так теперь выясняется, что сильнейшие атлеты нашей сборной будут вынуждены остаться в России. Комиссия Международного олимпийского комитета во главе с Валери Фурнерон по допуску российской команды на Игры-2018 в качестве "Олимпийских атлетов из России" после нескольких недель работы составила черный список из 111 спортсменов.

Титулованные российские спортсмены, да и все общество пребывают в шоке. На Олимпиаду не поедут лыжники Сергей Устюгов и Евгений Дементьев, биатлонисты Антон Шипулин и Дарья Виролайнен, хоккеисты Антон Белов и Сергей Плотников, конькобежцы Виктор Ан и Павел Кулижников, фигуристы Иван Букин и Ксения Столбова. Команды во всех видах спорта оказались фактически обезглавлены – сильнейшие спортсмены, за спиной которых победы на престижных турнирах, вынуждены будут наблюдать за Олимпиадой по телевизору. А, между тем, для многих из них нынешние Игры – последние в карьере.





Трудно передать чувства, которые испытывает спортсмен, отдавший все силы подготовке к главному событию жизни и которому чиновники, руководствуясь исключительно политическими соображениями, включают красный свет на пути к Олимпиаде. Еще сложнее понять логику принятия решений в Международном олимпийском комитете.

Оказывается, невключение в список приглашенных на Олимпиаду-2018 спортсменов не означает, что атлет нарушил антидопинговые правила. Этой нелепой отговоркой глава комиссии МОК попыталась объяснить очередной акт травли и унижения, которым функционеры этой организации подвергли наших атлетов. Как говорится, на воре и шапка горит! Выходит, что во главе угла вовсе не пресловутый допинг и даже не царапинки на баночках с мочой, а чистая политика.





Своим решением Международный олимпийский комитет фактически подталкивает нашу сборную к полному бойкоту Игр. Но, очевидно, что слабину спортсмены не дадут – они привыкли бороться и побеждать в любых ситуациях. Их дух пыталась поднять сегодня чемпионка мира по легкой атлетике, телекомментатор Иоланда Чен. Она уверена: МОК специально отстранил от участия в соревнованиях сильнейших спортсменов и именно поэтому нашей стране нужно ехать на Олимпиаду.

Чен полагает, что в МОК обрадовались, если бы Россия бойкотировала игры, однако Москва не пошла на провокации. Наша страна должны выступить на зимних Играх в Пхенчхане, уверена прославленная спортсменка. "На следующих Олимпиадах их всех обыграем, и им будет стыдно и позорно", – заключила Иоланада Чен.

Россия снова на пороге бойкота Олимпиады. Будет ли он? ОЛИМПИАДА - Пхенчхан-2018. СПОРТ-ЭКСПРЕСС https://t.co/oJsiJms2DL — Виктор Черепанов (@v_cherep) 23 января 2018 г.

Зимние Олимпийские игры в Южной Корее пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года. Будут разыграны 98 медалей в семи видах спорта. 5 декабря 2017 года МОК отстранил Олимпийский комитет России, а фактически всю нашу сборную от участия в Играх. Чистым от допинга российским спортсменам разрешено участвовать в соревнованиях на индивидуальной основе под нейтральным олимпийским флагом.

От Олимпийских игр-2018 отстранены:

Хоккей: Антон Белов, Сергей Плотников, Валерий Ничушкин, Михаил Науменков, Алексей Береглазов.

Биатлон: Антон Шипулин, Алексей Волков, Евгений Гараничев, Александр Логинов, Матвей Елисеев, Максим Цветков, Юрий Шопин, Дарья Виролайнен, Светлана Миронова, Виктория Сливко, Ирина Старых, Ирина Услугина, Екатерина Юрлова-Перхт.

Лыжи: Сергей Устюгов, Евгений Дементьев.

Коньки: Денис Юсков, Павел Кулижников, Руслан Захаров.

Шорт-трек: Виктор Ан, Владимир Григорьев, Татьяна Бородулина, Евгения Захарова, Денис Айрапетян.

Фигурное катание: Ксения Столбова (спортивные пары, с Федором Климовым), Иван Букин (танцы на льду, с Александрой Степановой).

Сани: Виктория Демченко.

Бобслей: Роман Кошелев, Юлия Шокшуева.

Прыжки с трамплина: Дмитрий Васильев.

Кроме того, действующие спортсмены из числа олимпийцев России в Сочи-2014, пожизненно дисквалифицированные МОК на основании разбирательства комиссии Денниса Освальда :

Лыжи: Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Евгения Шаповалова, Никита Крюков, Александр Бессмертных, Юлия Чекалева, Анастасия Доценко, Наталья Матвеева.

Коньки: Ольга Фаткулина, Александр Румянцев, Артем Кузнецов.

Скелетон: Александр Третьяков, Елена Никитина, Мария Орлова, Ольга Потылицына.

Бобслей: Александр Касьянов, Ильвир Хузин, Алексей Пушкарев, Максим Белугин.

Хоккей: Инна Дюбанок, Екатерина Лебедева, Анна Шибанова, Галина Скиба, Анна Щукина.

Сани: Татьяна Иванова.