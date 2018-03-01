Загитова потеряла ориентацию при виде Путина

Алина Загитова не понимала, где находится, во время вручения государственных наград. Фигуристка призналась, что так на нее подействовало присутствие президента России Владимира Путина.

Встреча с российским лидером стала для Алины очень волнительным событием. Единственное, с чем может сравнить полученные эмоции спортсменка, так это с переживаниями во время церемонии награждения на Олимпиаде в Пхенчхане.

"Это очень волнительно было. Вот президент стоит перед тобой. В голове: "Он правит всей Россией, он занимается всеми государственными делами!" И ты просто не понимаешь, где находишься. Столько эмоций!" – заявила Загитова журналистам.

Теперь с эмоциями чемпионка Игр справилась – и даже готова дать Путину мастер-класс, если тот захочет выйти на лед. "Если он придет на каток, мы будем очень рады", – цитирует фигуристку РИА Новости.

Напомним, что 28 февраля Владимир Путин в Екатерининском зале Кремля вручил государственные награды победителям и призерам зимних Олимпийских игр-2018. Алина Загитова принесла России первое и единственное личное золото Олимпиады. Евгения Медведева завоевала серебро. Кроме того, российские фигуристы стали серебряными призерами в командных соревнованиях.

В тот же день состоялся прием в Доме правительства. Премьер-министр Дмитрий Медведев вручил призерам Игр в Пхенчхане ключи от автомобилей BMW. Загитова рассказала, что намерена делать с подарком. "Я машину отдам родителям, потому что они тоже это заслужили – готовили меня вместе с тренерами к Олимпийским играм", – сообщила 15-летняя чемпионка.

Алина намерена через три года сдать на права и сесть за руль. Спортсменка призналась: она очень рада подарку, тем более что это ее первый автомобиль.