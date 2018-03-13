Белоруссия просила Бьорндалена предать Норвегию

Восьмикратному олимпийскому чемпиону Уле-Эйнару Бьорндалену предлагали выступить за сборную Белоруссии на Играх в Пхенчхане. Однако биатлонист отказался кататься за сборную этой страны, даже несмотря на получение соответствующих разрешений.

По словам 44-летнего спортсмена, который ранее не выполнил квалификационный норматив в сборной Норвегии и поэтому не получил места в национальной команде страны, он долго думал над тем, верно ли поступил. Бьорндален был сильно мотивирован выступить на седьмой в своей карьере Олимпиаде, так что решение было непростым.

"Теоретически была такая возможность, это вполне могло получиться. Я поблагодарил, но ответил отказом, думаю, это было правильное решение", - цитирует биатлониста норвежский телеканал TV2. "Я норвежец, было бы сложно выйти на стадион в белорусской форме. Не думаю, что это было бы правильно. Поэтому мое решение было оправданно", – объяснил спортсмен.

Известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) и Международный союз биатлонистов были готовы разрешить Бьорндалену смену спортивного гражданства по ускоренной схеме. "В конечном итоге решение принял я сам. Я провел столько отличных соревнований за Норвегию, так что это было бы неправильно", – заключил ветеран.

Напомним, что в итоге Уле-Эйнар все же поехал в Пхенчхан, воспользовавшись разрешением МОК войти в состав сворной Белоруссии в качестве тренера. Белорусская федерация биатлона выступила с инициативой пригласить Бьорндалена на Игры в составе своей делегации для оказания помощи в подготовке его супруги Дарьи Домрачевой.

Норвежец и белоруска начали встречаться в середине 2012 года. Они познакомились на летних сборах в Австрии и с тех пор уже не расставались. В 2016 году супруги стали родителями.