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Спорт

Одинцовская команда по софтболу нацелилась на Олимпиаду

Фото: teka-service.ru
Женская софтбольная команда из Одинцовского района Московской области готовится брать новые спортивные вершины. В ближайших планах значится выступление на двух крупных международных турнирах – Кубке обладателей кубков и чемпионате Европы. Не исключено, что нынешние участницы команды в 2020 году представят Россию на Олимпиаде в Токио.
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Софтбольная команда "Калита" из Одинцовского района Подмосковья готовится к выступлениям на двух крупных международных турнирах – Кубке обладателей кубков в Голландии и первенстве Европы, которое пройдет в Италии. Такое право клуб завоевал, став победителем чемпионата России.

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В сезоне 2017-2018 "Калита" заняла первое место в национальном первенстве, а также в Кубке Московской областной федерации софтбола (среди девочек до 13 лет и среди девушек до 22 лет). Кроме того, спортсменки завоевали золото в региональном чемпионате (среди девочек до 13 лет), взяли серебро в Кубке России (среди женщин) и на международном турнире в Праге (среди девушек до 16 лет). 

Европейские соревнования пройдут в августе в Роттердаме и Коллечио. На состязания отправятся 30 спортсменок и тренерский штаб, рассказали представители спонсора команды, компании "ТЭКА-Сервис".

"Мы уверены, что девушки из софтбольной команды "Калита" попадут в сборную России и достойно выступят на Олимпиаде в Токио, – сказала гендиректор предприятия Ксения Федосеева. – Сейчас у них появляется шанс достойно показать себя на крупном международном соревновании, еще раз обратить на себя внимание тренеров сборной".

Софтбол является женской разновидностью бейсбола. В каждом матче в этом виде спорта участвуют две команды, состоящие из девяти человек. Соперники по очереди играют в нападении и защите. Цель – обойти соперника по очкам. Розыгрыш каждого из них зависит от целого ряда факторов: умения спортсменок бросать мяч и отбивать его, скорости бега.

Международный олимпийский комитет включил софтбол в программу Олимпийских игр 2020 года в Токио. Решение было единогласно принято в ходе сессии организации, которая предваряла старт Игр в Рио-де-Жанейро.

Автор: Дмитрий Куклин16 марта 2018, 13:26

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