Как иностранцы травили российских керлингистов на Олимпиаде

Тренер женской сборной России по керлингу Сергей Беланов рассказал о негативе по отношению к его спортсменкам в Пхенчхане. Особенно недружелюбны были представители англосаксонских стран.



Беланов отметил, что некоторые участники соревнований не скрывали своей злобы, при встрече не здоровались и демонстративно отворачивались от российских керлингисток. "Ив Мюрхед, скип сборной Великобритании, крайне некорректно и негативно высказалась в соцсетях: я тут, бедненькая, всю жизнь тренируюсь, а тут пришли русские, наелись какой-то гадости и медали хватают", – цитирует тренера "Р-Спорт".



Специалист отметил, что не все иностранные спортсмены вели себя враждебно: "Например, команда Швейцарии – мы с ними никогда особо не дружили, просто здоровались, когда пересекались, а тут их скип прямо очень тепло высказалась в наш адрес. Все от людей зависит".

Игры 2018 года были не очень удачными для российского керлинга. Наши девушки заняли только девятое место, выиграв два матча из девяти, а Александр Крушельницкий и его жена Анастасия Брызгалова, завоевавшие бронзу в дабл-миксте, вообще потеряли медаль. Его допинг-проба дала положительный результат на мельдоний. Спортивный арбитражный суд из-за нарушения антидопинговых правил аннулировал результат россиян. Федерация керлинга России создала специальную комиссию, задачей которой является расследование ситуации и сбор доказательств невиновности Крушельницкого. Разбирательство ведет и Следственный комитет.



