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Спорт

Марии Шараповой поставили неутешительный диагноз

Мария Шарапова. Фото: GLOBAL LOOK press/Panoramic
Проблемы с легкими не позволили Марии Шараповой принять участие в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA). Российской теннисистке пришлось оправдываться перед болельщиками за то, что она не поехала в Майами.
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Шарапова сожалеет, что подвела болельщиков, но ничего не может с этим поделать. Врачи обнаружили в легких известной спортсменки воздушный пузырь – теперь ей как минимум три недели нельзя путешествовать самолетом.

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О том, что с Марией происходит что-то неладное, можно было судить по ее выступлению на турнире в Индиан-Уэллсе. 8 марта она уступила японке Наоми Осаке в первом круге. Затем сообщалось, что Шарапова снялась с турнира в Майами, который начнется 19 марта и завершится 1 апреля, из-за травмы левого предплечья. Теннисистка подтвердила информацию и рассказала о неприятностях, которые ее подстерегли.

"В последние месяцы я испытывала боль в левом предплечье, за 30 минут до начала матча первого круга в Индиан-Уэллсе мне делали местный наркоз на этом плече, чтобы я могла отыграть встречу без боли. А затем я узнала, что у меня образовался воздушный пузырь в легких, поэтому я не могу летать три недели по совету врачей", - рассказала россиянка подписчикам в Twitter.

Шарапова отметила, что ей очень неприятно постоянно делать МРТ, компьютерную томографию, терпеть уколы и ходить по пяти разным врачам. Тем более неприятно в результате всего этого отказаться от одного из самых любимых турниров, призналась Мария.

Пост Шараповой стал ответом на жалобу одного из ее фанатов. Он отметил, что россиянка нередко в последний момент снимается с турниров, когда болельщики уже купили билеты на соревнования.

"В 2015 году я купил билеты на Кубок Федерации и на самолет в Сочи, так как Шарапова была заявлена на матчи, но она снялась за два дня до начала. Сейчас я купил билеты своей подруге на игры Шараповой в Майами, но она вновь снялась. Многие фанаты Марии часто рискуют, покупают билеты, но Мария делает это снова и снова", – написал болельщик.

Теннисистка подчеркнула, что не любит рассказывать о травмах, которые для профессионала в спорте – обычное дело. Но в этот раз она нарушила свое правило, чтобы извиниться перед болельщиками.

"Мне на самом деле жаль, что вы купили билеты для друга, который хотел увидеть мою игру вживую", – заверила Шарапова. Она призналась, что с радостью обменяла бы походы по врачам на удовольствие сыграть перед фанатами, пишет RT.

Автор: Андрей Евлампиев21 марта 2018, 13:36

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