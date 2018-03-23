WADA грозит судом федерациям из-за российских спортсменов

Актер Добронравов перенес инсульт Савченко готовила переворот Покушение на предателя Скрипаля Итоги выборов президента Дом-2

Самое читаемое

Зарвавшуюся Аллегрову гонят со сцены
Бывшая жена Табакова разразилась скандальными откровениями
Престарелый Виторган отдал новорожденную дочь чужой женщине
Оставшийся без сына Галкин: Меня не надо успокаивать
Истерика на дебатах дорого обойдется беременной Собчак
партнеры
Пятница 23 марта
Лента новостей
19:05
Найден простой способ уберечься от рака
18:58
ЕС заставит Порошенко броситься в ноги Путину
18:50
Панин: Я больше алкоголик, чем наркоман
18:07
Трамп приготовился к войне с Россией
18:02
Куда пропал Андрей Губин
17:33
Как быстро уснуть
17:26
Взрослый внук Ротару произвел фурор
16:55
Совет на выходные
16:54
Безумные регионы: В Ижевске мужчина угонял машины для поездок за пивом
16:23
Медики разрешили мочить манту
16:19
Успенской досталось за хамское поведение в самолете
16:10
Чумаков заметно постарел после рождения ребенка
16:05
Политический гипноз: как Британия в Евросоюз вернулась
16:01
В поселке Северный появится новая дорога
15:59
Харассмент как политическое оружие
15:57
Три новых станции метро заметно разгрузят север Москвы
15:57
"Музей моды" Александра Васильева откроется на ВДНХ
15:52
В Москве скорая помощь влетела в толпу пешеходов на зебре (видео)
15:51
Маленькая дочь облила грязью Дану Борисову в суде
15:42
Налетчик с банкой кислоты ограбил офис микрозаймов
15:40
Сексологи: Уборка квартиры повышает либидо
15:37
Известную певицу жестко наказали за песню про президента
15:27
Сделка Каддафи и Саркози станет уроком для России
15:23
За что в МХТ ненавидят Марину Зудину
15:22
"Аэрофлот" переходит на летнее расписание
15:18
Трясущаяся Хилькевич рассказала о тяжелой болезни дочери
15:03
Ученые засняли секс чертей на глубине 800 метров
14:53
Кому и для чего нужен скандал вокруг депутата Слуцкого
14:49
iPhone X оказался быстрее нового Samsung
14:42
Расшифрован ген инопланетянина из пустыни Атакама
14:34
Пассажиры рейса "Аэрофлота" пострадали из-за собаки Успенской
14:30
При захвате заложников во Франции есть жертвы
14:18
Коллеги рассказали о состоянии Добронравова после инсульта
14:09
Под Москвой расстреляли и зарезали парня из-за ссоры в интернете
14:06
Звезду "Великолепного века" арестовали за наркотики
13:57
Отказавшаяся от счастья Высоцкая опухла и получила синяки
13:54
В супермаркете во Франции захватили заложников
13:46
Учитель случайно выложил интимное видео со школьницей
13:24
"Критика важна и нужна": Путин обратился к россиянам со спецзаявлением
13:18
Одичавший слон насмерть затоптал человека на празднике (видео)
13:11
Тощий Билан оправдался после скандала с секс-фото
13:11
Завистник Малахов изощренно мстит Борисову
13:10
Семье нелепо умершего актера Ельчина заткнули рот деньгами
13:09
Британские дипломаты получили пинок под зад в Москве
12:56
Оранжевый снег в Сочи шокировал народ
12:50
Савченко за решеткой увидела превосходство России над Украиной
12:48
Быстрая планета грозит Земле серьезными неприятностями
12:38
Потрясшего достоинством участника "Дома-2" запихнули в клинику для алкашей
12:34
Госдума изменила график работы ради избирателей в регионах
12:04
Катя Лель рассказала об избиениях
12:04
Путин выступит со срочным заявлением
11:59
"Сколько ей лет на самом деле": Бузова ужаснула изуродованным лицом
11:52
Жириновский подготовил прощальную речь
11:52
В метро Петербурга умерли два пассажира
11:37
Пять стран ЕС вышлют российских дипломатов
11:35
В Москве выберут самых талантливых модельеров
11:26
Бывший участник нанес болезненный удар "Уральским пельменям"
11:11
Главные события Москвы с 23 по 29 марта
11:05
Известный российский певец умер в возрасте 53 лет
11:00
В РПЦ представили полезный православный комикс
10:54
В "Пусть говорят" сенсационная замена ведущего
10:36
На севере Москвы построят крупный ТПУ
10:28
Счастливый челябинец столкнул свой ВАЗ со скалы и рассмеялся (фото)
10:22
Трампа снова застукали за интимом с моделью
10:22
В Челябинске обстреляли скорую помощь
10:20
Онемевшему от инсульта Добронравову сделали экстренную операцию
09:51
Девушка натравила бабушку на оголившегося ухажера
09:45
США признались в двойных стандартах после победы Путина
09:35
"Убийственная" грудь изменившейся Волочковой
09:30
В Петербурге пьяный водитель подрался с отзывчивой компанией
09:16
Найдено лекарство от рака печени
09:14
После падения из окна Василий Степанов в невменяемом состоянии просит о помощи
09:13
Должник устроил погром в собственной квартире на глазах у приставов
09:05
Россиянам пообещали скорый рост доходов
09:01
В Сети не оценили демарш СМИ в Госдуме
08:53
Последствия жуткой аварии с автобусом под Псковом попали на видео
08:48
Дерзкая пощечина Виталине Цымбалюк-Романовской
08:46
Подлые украинцы пытались сорвать России праздник
08:33
Брюссель пустил Москву под пресс
08:12
64-летнюю Успенскую выгнали из самолета за потасовку
08:04
Неожиданно: как Путин отреагировал на итоги выборов президента
07:44
В аварии с грузовиком в Москве погиб человек
22:01
Друг семьи о долгожданном примирении Джигарханяна и Цымбалюк–Романовской
21:53
Как в аду: Крит накрыла африканская пыль (видео)
21:50
Под Москвой при пожаре погиб трехлетний ребенок
21:41
У предателя Скрипаля и его дочери после отравления поражен мозг
21:37
Под Москвой мужчина упал с 13-го этажа в шахту лифта
21:26
Зачем Трамп лебезит перед Путиным
21:15
В Москве после ДТП перевернулась "Газель"
21:00
"Би-Би-Си" остается в Думе
20:59
Малахов устраивает вакханалию с мертвецами
20:50
Безумные регионы: полиция проведет проверку из-за НЛО над нижегородским аэропортом "Стригино"
20:30
На востоке Москвы иномарка влетела в автобусную остановку
20:07
У Натальи Фриске родились малыши
20:02
Уход журналистов из Думы назвали ошибкой
19:52
Беглый российский миллиардер в ужасе покинул Британию
19:33
"Умирающий" президент Порошенко тащит за собой Савченко
19:16
В России хотят отметить бесплатную медицину
18:56
Это дикость: Максакова пожаловалась в прямом эфире на мать
18:39
К чему снится покойная бабушка
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Опровержение
Дерзкая пощечина Виталине Цымбалюк-Романовской
Пугачева: Я старушка с подагрическими ногами
Друг семьи о долгожданном примирении Джигарханяна и Цымбалюк–Романовской
Пугачеву в ужасном состоянии втоптали в грязь
У Натальи Фриске родились малыши
Спорт

WADA грозит судом федерациям из-за российских спортсменов

Фото: GLOBAL LOOK press/imago sportfotodienst
Всемирное антидопинговое агентство пригрозило судом спортивным федерациям, если те не применят санкции к нашим атлетам. По мнению WADA, чиновники недостаточно активны в деле наказания 60 россиян. 
прочитано 1052 раза

Антидопинговая организация рассчитывает, что каждая спортивная федерация примет меры в ситуации с российскими атлетами. Если этого не случится, WADA обратится в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS), чтобы добиться применения санкций.

ПО ТЕМЕ

WADA разнесло МОК за недопуск россиян на Олимпиаду

WADA загнало Россию в новую яму: что происходит?

"Мы четко заявили, что будем обращаться к каждой из федераций. Мы знаем о конкретных случаях нарушения антидопинговых правил и будем спрашивать федерации, будут ли они применять санкции", – цитирует заявление организации портал Insidethegames. По словам директора департамента расследований WADA Гюнтера Янгера, под подозрением остаются более 60 россиян.

Как отметили наблюдатели, в последнее время действия агентства не поддаются логическому объяснению. Dni.Ru писали о том, что заместитель президента WADA Линда Хеллеланд подвергла жесткой критике руководство Международного олимпийского комитета за решение о недопуске российских спортсменов к Играм в Пхенчхане. Она убеждена, что слушания по этому делу были организованы некорректно.

Вице-президент WADA надеется, что будет проведена серьезная работа над ошибками. "Мы должны сделать так, чтобы руководители спортивных организаций понимали негативные последствия подобных случаев. Они подрывают доверие ко всему антидопинговому сообществу", – добавила она.

Ранее президент WADA Крейг Риди выразил уверенность, что вопрос восстановления в правах Российского антидопингового агентства будет решен задолго до Игр 2020 года. Летнюю Олимпиаду примет Токио.

Автор: Андрей Евлампиев23 марта 2018, 13:43

комментарии

Политика

"Критика важна и нужна": Путин обратился к россиянам со спецзаявлением
Британские дипломаты получили пинок под зад в Москве
Жириновский подготовил прощальную речь
Брюссель пустил Москву под пресс

Шоу-бизнес

Уникальные фото Жанны Фриске появились в Сети
Успенской досталось за хамское поведение в самолете
Маленькая дочь облила грязью Дану Борисову в суде
За что в МХТ ненавидят Марину Зудину

Проишествия

Под Москвой расстреляли и зарезали парня из-за ссоры в интернете
Одичавший слон насмерть затоптал человека на празднике (видео)
Смерть после секса: убийцей врага Путина оказался 27-летний мажор
Датский изобретатель объяснил издевательства над телом журналистки

Lifestyle

Дочь Люка Бессона снялась в клипе Максима Фадеева
В МХТ устроили переворот после смерти уязвимого Табакова
Михалков попросил Путина вырастить преемника
Трагедия Шекспира с актерами без штанов обернулась скандалом
Шоу-бизнес

Отказавшаяся от счастья Высоцкая опухла и получила синяки

Популярная актриса прошла много испытаний
Шоу-бизнес

Трясущаяся Хилькевич рассказала о тяжелой болезни дочери

Актриса обратилась к общественности
Шоу-бизнес

Маленькая дочь облила грязью Дану Борисову в суде

Телеведущая ожесточенно борется за наследницу
Шоу-бизнес

Взрослый внук Ротару произвел фурор

Певица показала редкое фото Анатолия

Гороскоп

Совет на выходные
Быстрая планета грозит Земле серьезными неприятностями
Как Стриженовой удалось похудеть на 10 килограммов
Киркорову наплевать на объявившегося брата

Фоторепортажи

Неопрятная Самбурская появилась на важном мероприятии
Королева пошла по стопам мужа-стриптизера
Неувядающая Стриженова отметила 50-летие
Перенесший операцию Корчевников жутко постарел

Спорт

Медведев пришел в бешенство из-за грязных оскорблений грека
WADA грозит судом федерациям из-за российских спортсменов
Опозорившийся на Олимпиаде Коляда рвет соперников на чемпионате мира
Пловчиха Ефимова восхитила шикарной фигурой

Регионы

Известный российский певец умер в возрасте 53 лет
Безумные регионы: полиция проведет проверку из-за НЛО над нижегородским аэропортом "Стригино"
Счастливый челябинец столкнул свой ВАЗ со скалы и рассмеялся (фото)
Жертве мужа-садиста сделали руки робота
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru