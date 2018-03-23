WADA грозит судом федерациям из-за российских спортсменов
Антидопинговая организация рассчитывает, что каждая спортивная федерация примет меры в ситуации с российскими атлетами. Если этого не случится, WADA обратится в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS), чтобы добиться применения санкций.
"Мы четко заявили, что будем обращаться к каждой из федераций. Мы знаем о конкретных случаях нарушения антидопинговых правил и будем спрашивать федерации, будут ли они применять санкции", – цитирует заявление организации портал Insidethegames. По словам директора департамента расследований WADA Гюнтера Янгера, под подозрением остаются более 60 россиян.
Как отметили наблюдатели, в последнее время действия агентства не поддаются логическому объяснению. Dni.Ru писали о том, что заместитель президента WADA Линда Хеллеланд подвергла жесткой критике руководство Международного олимпийского комитета за решение о недопуске российских спортсменов к Играм в Пхенчхане. Она убеждена, что слушания по этому делу были организованы некорректно.
Вице-президент WADA надеется, что будет проведена серьезная работа над ошибками. "Мы должны сделать так, чтобы руководители спортивных организаций понимали негативные последствия подобных случаев. Они подрывают доверие ко всему антидопинговому сообществу", – добавила она.
#WADA требует от спортивных федераций применить санкции к 60 российских спортсменамhttps://t.co/88A8d3wQxO pic.twitter.com/RmPwLqEbqS— Sovsport.ru (@sovsport) 23 марта 2018 г.
Ранее президент WADA Крейг Риди выразил уверенность, что вопрос восстановления в правах Российского антидопингового агентства будет решен задолго до Игр 2020 года. Летнюю Олимпиаду примет Токио.
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