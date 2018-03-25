Пятилетний сын вратаря сборной умер от рака

В семье бывшего голкипера "Валенсии", "Сельты", "Реала" и испанской национальной команды Сантьяго Канисареса произошла трагедия. Скончался пятилетний ребенок спортсмена.



"Мой сын Санти умер. Думаю, я должен вам рассказать об этом в знак благодарности за вашу поддержку и пожелания. Он ушел, окруженный миром и спокойствием", – сообщил футболист.

Мальчик почти год боролся с онкологическим заболеванием. Он перенес сложнейшую химиотерапию, однако лечение не помогло.

"Моя любовь, моя жизнь, мой ангел, спасибо тебе за все то, чему ты меня научил. И за мир, который ты мне подарил. Я всегда буду дышать ради тебя. Всегда. Я люблю тебя", – написала в Instagram жена Канисареса Майте Гарсия.

Трогательно попрощался с братом старший сын Канисареса, 15-летний голкипер юношеской команды "Реала" Лукас. "Спасибо"! Нет другого слова, которое может описать чувства всей нашей семьи к тебе. Ты ушел, но я хочу поблагодарить тебя за то влияние, которое ты оказал на нашу семью за эти 5 лет, за все уроки, которые ты нам преподал. Для меня ты больше, чем брат. Ты пришел сюда, чтобы объединить нашу семью и других людей. Спасибо, брат. #Сантичемпион", – обратился он к умершему братику.

Santiago Cañizares lucha en las redes contra el cáncer de su hijo Santi, de 4 añoshttps://t.co/NnqAgGRsOk pic.twitter.com/Uc3Va7JIUM — VOZ LIBRE (@VozLibre_com) 28 июня 2017 г.

Первым о болезни сына сообщил сам Сантьяго. В июне 2017 года он опубликовал в соцсетях фотографию своего малыша Санти в футболке "Валенсии". У мальчика уже не было волос. Под снимком экс-голкипер поблагодарил за поддержку всех, кто молился за его сына.

Публикация от Mayte Garcia (@maytegarsal) 23 Мар 2018 в 5:13 PDT

В начале марта состояние Санти ухудшилось. Канисарес, который после окончания спортивной карьеры стал работать экспертом на испанском телевидении, взял отпуск. Отец хотел провести с малышом его последние дни.

Санти был одним из тройняшек, которые родились в семье футболиста в 2013 году. В тот же день на свет появились две дочки Сантьяго – Индия и Мартина. Всего у Канисареса семь детей – трое от первого брака и четверо от второго.

