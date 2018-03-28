Медведева об уходе из спорта ради семьи

Двукратный серебряный призер Олимпиады-2108 в Пхенчхане, чемпионка мира и Европы Евгения Медведева дала эксклюзивное интервью Dni.Ru. Спортсменка рассказала о жизни после Игр.

В фигурном катании Вы сейчас №1 по популярности. Чувствуете ли Вы шквал поддержки от фанатов, когда выходите на лед? Как Вас поддерживали в Пхенчхане?



Да, чувствую, конечно, и это дает мне сил и энергии для дальнейших выступлений. В Корее на трибунах меня встречали с восторгом и мне это было приятно. Наших отечественных болельщиков было особенно слышно. Я хорошо помню, как они скандировали после моего номера. Особенно мне было важно, что в Корею смогли прилететь мои мама и бабушка благодаря программе олимпийского гостеприимства P&G "Спасибо, мама!". Мы одна семья – одно целое. Я благодарна маме за все, что она для меня делала и делает, за ее безусловную любовь, поддержку, силу и бесконечную веру в меня. Обычно мама болеет за меня на расстоянии, но одно то, что она была рядом, придало мне колоссальную уверенность.

По сколько часов обычно длятся Ваши тренировки?

Если начинать с самого пробуждения, то будильник обычно звенит в 8.30, а домой я возвращаюсь примерно через 12 часов – в 20.00-20.30. У меня две тренировки по полтора часа на льду и примерно три часа в зале. И так шесть раз в неделю. Перед важными выступлениями мы сохраняем этот же график, просто больше внимания уделяем самой программе.

Какой Вы себя видите в 25, планируете ли обзавестись семьей к этому возрасту? Когда решите стать семейным человеком, покинете спорт или будете кататься до последнего?

Пока сложно загадывать, мне еще много нужно сделать. Спорт – это часть меня, моя жизнь, не уверена, что смогу его оставить. Поживем – увидим (улыбается – Прим. ред.).

Есть ли в настоящее время романтический герой в Вашей жизни или ваше сердце свободно?

Давайте оставим это в тайне.

Вы очень успешны в спорте, а какими успехами гордись вне катка?

Моя жизнь и есть спорт, я не разделяю ее на время до тренировки и после. Поэтому успех в спорте равен успеху в жизни. А еще определенным успехом могут похвастаться мои волосы (улыбается), ведь совсем недавно я стала послом красоты Pantene! Всегда любила средства этой марки, волосы после них как будто наполнялись жизненной силой, а сейчас шампуни с новой формулой просто творят чудеса, укрепляя и наполняя мои волосы энергией. Это то, что нужно для выступлений, красивый образ придает уверенности в себе еще больше.

Расскажите о самых ярких впечатлениях на Олимпиаде-2018 – что поразило, удивило, запомнилось больше всего?

Олимпиада поразила меня очень многим. Самое необычное, что олимпийская деревня мне представлялась абсолютно другой. Я думала, она меньше – и сама площадь этой деревни, и дома в ней. А оказалось, мы живем прямо в городе. В большом олимпийском городе (смеется – Прим. ред.). Что-то похоже на московские жилищные комплексы. Я думала, что и дома будут меньше, и территория. А на деле все просто огромное! И ходишь по улице – как в компьютерной игре. Везде кучками бродят компании в одинаковых формах. Большими группами. Для фигуристов это необычно. Мы не привыкли в команде гулять – все-таки, у нас индивидуальный вид спорта. Обычно ходим в белых куртках – получаются такие белые точки в общей толпе. Зато тут и там – то группа канадских хоккеисток, то человек восемь в оранжевых пуховиках… Красота! Словно вокруг что-то ненастоящее. Как компьютерная игра. У тебя есть локация, есть миссия, тебя в нее запускают, ты должен ее выполнить. Потом раз – церемония закрытия, салют, едешь домой.