Дацюк после победы на Олимпиаде отдал золото монашкам
Дацюк посетил монастырь, чтобы поблагодарить Бога за победу на Олимпийских играх в Пхенчхане. Капитан российской хоккейной команды принес в дар обители золотую медаль, завоеванную на чемпионате мира 2015 года. Известный спортсмен также показал прихожанам высшую награду Олимпиады-2018.
"Свою золотую медаль за победу в чемпионате известный хоккеист передал храму. Говоря об обители веры и любви, Павел Дацюк сказал: "Для меня самое главное – это любовь, которую я испытываю, когда сюда приезжаю", – говорится в сообщении пресс-службы Екатеринбургской епархии.
Наставник монастырского комплекса "Спорительница хлебов" схиигумен Сергий (Николай Романов) обратился к Богу, когда отбывал наказание в одной из колоний Нижнего Тагила. После освобождения он посвятил себя служению Богу и теперь считается влиятельным церковным иерархом.
Павел Дацюк – воспитанник свердловской школы хоккея. Он неоднократно отмечал вклад монастыря в свои спортивные успехи. Рассказывал хоккеист об этом и в снятом после победы на чемпионате мира 2012 года фильме "Обитель веры и любви". "Через многое пришлось пройти, но с Божьей помощью и молитвами отца Сергия все случилось, все получилось. Я очень рад. Мы завоевали, выиграли чемпионат мира все вместе", – напомнили в епархии.
39-летний нападающий Павел #Дацюк стал членом Тройного золотого клуба (олимпийский чемпион, чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли)! #Пхенчхан2018 #РоссияГермания #РоссиявМоемСердце #PyeongChang2018 pic.twitter.com/WQtA7VIcQw— Лига Ставок (@ligastavokru) 25 февраля 2018 г.
В Пхенчхане российская сборная по хоккею впервые за 26 лет сумела выиграть олимпийский турнир – в финале они победили немцев со счетом 4:3. Павел Дацюк вошел в престижный клуб игроков, которые имеют в своем активе титулы чемпионов мира, Олимпиады, а также выигрывали Кубок Стэнли. На торжественном приеме в Кремле в честь российских олимпийцев Дацюк назвал эту победу торжеством русского характера, напоминает E1.ru.
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