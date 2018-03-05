Дацюк после победы на Олимпиаде отдал золото монашкам

Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Божией Матери "Спорительница хлебов" получил в дар золотую медаль чемпиона мира по хоккею. Свою награду обители передал капитан российской олимпийской сборной Павел Дацюк.

Дацюк посетил монастырь, чтобы поблагодарить Бога за победу на Олимпийских играх в Пхенчхане. Капитан российской хоккейной команды принес в дар обители золотую медаль, завоеванную на чемпионате мира 2015 года. Известный спортсмен также показал прихожанам высшую награду Олимпиады-2018.

"Свою золотую медаль за победу в чемпионате известный хоккеист передал храму. Говоря об обители веры и любви, Павел Дацюк сказал: "Для меня самое главное – это любовь, которую я испытываю, когда сюда приезжаю", – говорится в сообщении пресс-службы Екатеринбургской епархии.

Наставник монастырского комплекса "Спорительница хлебов" схиигумен Сергий (Николай Романов) обратился к Богу, когда отбывал наказание в одной из колоний Нижнего Тагила. После освобождения он посвятил себя служению Богу и теперь считается влиятельным церковным иерархом.

Павел Дацюк – воспитанник свердловской школы хоккея. Он неоднократно отмечал вклад монастыря в свои спортивные успехи. Рассказывал хоккеист об этом и в снятом после победы на чемпионате мира 2012 года фильме "Обитель веры и любви". "Через многое пришлось пройти, но с Божьей помощью и молитвами отца Сергия все случилось, все получилось. Я очень рад. Мы завоевали, выиграли чемпионат мира все вместе", – напомнили в епархии.

В Пхенчхане российская сборная по хоккею впервые за 26 лет сумела выиграть олимпийский турнир – в финале они победили немцев со счетом 4:3. Павел Дацюк вошел в престижный клуб игроков, которые имеют в своем активе титулы чемпионов мира, Олимпиады, а также выигрывали Кубок Стэнли. На торжественном приеме в Кремле в честь российских олимпийцев Дацюк назвал эту победу торжеством русского характера, напоминает E1.ru.