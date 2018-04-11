19-летняя Липницкая показала грудь в Сочи

Юлия Липницкая порадовала многочисленных поклонников новым фото. На снимке юная спортсменка демонстрирует грудь в смелом декольте.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Юлия Липницкая выложила фотографии, сделанную в горно-туристическом центре "Газпром". Прославленная фигуристка запечатлела на снимках окружающую природу, а также себя.

На фото юная красавица сидит на лужайке, наслаждаясь ярким солнцем. Судя по одежде на Юлии, погода в Сочи явно располагает к обнажению. Липницкая продемонстрировала молодую грудь в весьма смелом декольте темной майки с кружевом. Спортсменка предпочла оставить фотографию без подписи, ограничившись лишь символом – зеленым сердечком.

Поклонники пришли в восторг. В комментариях к снимку множество слов, причем на разных языках. "Юленька, ты приехала отдохнуть?! Пусть у тебя все получится!!!❤️", "Милота:)", "Красиво!", "Супер класс (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Юля как всегда прекрасна! Пожалуйста, радуй нас почаще такими фотографиями", "какая нежная красавица) здоровья и счастья", "Ого! Какая грудь!", "Ты ослепительно красива", "Вы очень красивы", "Ммм...бюст))", "А девочка то выросла", – рассыпались в комплиментах русскоязычные пользователи Сети.

Ранее Юлия Липницкая сделала важное объявление. Прославленная фигуристка сообщила, что намерена вновь выйти на лед. "Дорогие друзья! Приглашаем вас в "Академию Чемпионов Ильиных-Липницкой" Мы будем рады видеть вас на наших учебно-тренировочных сборах и мастер-классах (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – обратилась к многочисленным подписчикам Липницкая.