Жена бразильского футболиста грязно обругала соперницу из России

Супруга нападающего московского "Спартака" Луиса Адриано узнала о том, что благоверный завел любовницу. Темпераментная бразильянка Камилла не поскупилась на крепкое словцо в адрес разлучницы.

О том, что спортсмен закрутил роман с 25-летней Юлией Мезенцевой из подмосковного Одинцово, стало известно 18 апреля. Он проводил с девушкой все свободное время, пока его жена с тремя детьми находились на родине.

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Однако все тайное становится явным. Камилла прилетела в Москву, чтобы поддержать любимого в матче "Спартак" — "Тосно". Увидев мужа на поле, она написала: "Мое сердце", сообщает Telegram-канал Super.

Публикация от Camilla Assem (@millaassem) 9 Дек 2016 в 3:20 PST

После игры Камилла узнала, что есть женщина, которая неравнодушна к Луису. "***** (девушки легкого поведения. – Прим. ред.) повсюду", – лаконично прокомментировала она. К слову, в Instagram Мезенцева нежно называет футболиста "мой мужчина".

Публикация от Luiz Adriano (@luizadrianinho) 30 Окт 2017 в 9:00 PDT

Дочь спортсмена Алисия появилась на свет в феврале 2013 года в Донецке, а близнецы Жуан Луис и Жуан Адриано – 9 сентября 2016-го. Луис Адриано родился в семье охранника химического завода и домохозяйки. Играть в футбол начал в восемь лет.