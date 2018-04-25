Сенсационное заявление о допинге Крушельницкого

Российского керлингиста Александра Крушельницкого дважды проверили на полиграфе. Проверка подтвердила данные прежде спортсменом показания. Эксперты предполагают, что мельдоний, который очень долго выводится из организма, могло "вытянуть" на свет принятый атлетом другой препарат.

Федерация керлинга России не оставляет своих усилий по оправданию Александра Крушельницкого, лишенного медали Олимпиады-2018 из-за допингового скандала. Президент ФКР Дмитрий Свищев заявил, что собраны все факты, которые удалось проверить на 100%. Они представлены в Международную федерацию.

Не обходят стороной юристы и вспомогательные методы расследования инцидента. Российский спортсмен прошел проверку на полиграфе. "Это не является прямым доказательством невиновности, но Саша Крушельницкий дважды отвечал на вопросы – так вот машина в обоих случаях показала: наш керлер не врет!", – заявил Свищев в интервью "МК".

По словам президента российской федерации керлинга, команда работает с известными экспертами. Один из низ – голландец де Бур, известный специалист по лекарствам, в том числе и по мельдонию. Второй – автор и разработчик препарата "милдронат", Иварс Калвиньш. Оба специалиста подтвердили, что разовый прием лекарства не мог повлиять на спортивный результат.

На Олимпиаде в Пхенчхане Александр Крушельницкий в паре с Анастасией Брызгаловой завоевал бронзу в дабл-миксте. Однако позже в его допинг-пробе было обнаружено запрещенное вещество. По решению Спортивного арбитражного суда (CAS) спортсмен был признан виновным в нарушении антидопинговых правил, его результаты на Играх в Пхенчхане аннулированы. Российских атлетов лишили медалей. Крушельницкому грозит дисквалификация на четыре года.

Свищев привел мнение специалистов, которые утверждают, что мельдоний может "прятаться" в организме атлета сколь угодно долго. " Пусть это и маловероятно, я не исключаю, что милдронат/мельдоний "вытянуло" из надпочечников или еще откуда-то другое лекарство. Если принять американский аналог, все будет в порядке, но он за хвост вытащит мельдоний из "закромов родины", – отметил спортивный чиновник.

На вопрос, почему американский аналог употреблять можно, а российская разработка под запретом, Свищев пояснил: таких препаратов множество – слегка измененная формула, и упоминания в списке запретов уже нет. Он считает, что в 2015 году, когда разразился скандал вокруг мельдония, российская сторона должна была его отстоять.

Что же касается дела Крушельницкого, то оно, скорее всего, все же окончится дисквалификацией спортсмена. ФКР прилагает все усилия, чтобы отстранение атлета от соревнований было как можно менее продолжительным – не более года.