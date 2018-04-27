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Спорт

Родченков передумал топить Россию: что все это значит

Григорий Родченков. Фото: GLOBAL LOOK press/Netflix
Эксперты пытаются понять, почему информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков на слушаниях в Спортивном арбитражном суде (CAS) 26 апреля сообщил, что никогда не давал российским спортсменам допинговый коктейль "Дюшес" и отказался от своих обвинений в адрес российского спорта. Некоторые считают, что он просто нелогичный идиот, другие ищут в его действиях дополнительный смысл.
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Член Совета по внешней и оборонной политике, генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов заявил, что все происходящее вокруг Григория Родченкова можно назвать палатой №6. "Родченков как был идиотом, так им и остался. Этот человек известен своим нелогичным поведением… Он начинает от кого-то прятаться, менять внешность. Думаю, его попытаются натурализовать, изменив ему документы и так далее. Но дело в том, что он стал обузой и для МОК, и для WADA, и для спецслужб", – цитирует генерала-ФСБ в запасе НСН.

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 Допинг-скандалы

Сюжеты Допинг-скандалы

Почетный президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев назвал информатора WADA врагом народа. "Все зло было связано с нашей Антидопинговой лабораторией, которой руководил Родченков. Кто ему поверил, кто ему отдал все? Враг народа у нас один – Родченков", – заявил Тягачев.

Pаместитель директора центра спортивного менеджмента МГУ имени Ломоносова Сергей Алтухов уверен, что происходящее свидетельствует об изменении тактики МОК и WADA. "Первая причина, на мой взгляд, в том, что Родченков попросту не может предъявить какие-либо документальные факты, которые бы подтвердили – принимали или нет россияне "Дюшес". Следовательно, адвокаты посоветовали ему отказаться от своих показаний", – цитирует РИА ФАН специалиста.

 

 

Впрочем, надеяться на то, что после этого российских спортсменов оставят в покое с бездоказательными обвинениями, не стоит, считает Сергей Алтухов. "Чиновники МОК и WADA – неглупые ребята. И их нельзя недооценивать. Изменение тактики означает, что они признают свои слабые стороны и пытаются усилить свои дальнейшие позиции в этом вопросе", – подчеркнул он.

"Вот козлы", – коротко охарактеризовал Григория Родченкова и Ричарда Макларена комментатор Дмитрий Губерниев. Он уверен, что отказ от показаний стал возможен для информатора WADA, поскольку все цели уже были достигнуты. "Негодяи, свое дело они уже сделали", – подчеркнул он на свой странице в Instagram.

А вот спортивный юрист Артем Пацев уверен, что о смене позиции Родченкова речи пока не идет. "По факту, он не отказывался от своих слов. Продолжал утверждать, что план по подмене допинг-проб на Играх в Сочи был и работал. Просто на прямые вопросы "Давали ли вы запрещенные препараты атлетам?", "Видели ли, как они их принимали?" отвечал: "Нет, не давал, не видел". То, что, например, он подменял пробы по ночам, Родченков в суде подтвердил", – цитирует его "Советский спорт".

Ранее Родченков заявил, что в России существует целая государственная программа по поддержке допинга. Кроме того, он отметил, что создал для спортсменов коктейль "Дюшес", который те употребляли. В результате из-за скандала во время Олимпиады-2018 сборной России пришлось выступать под нейтральным флагом.

Автор: Людмила Фоканова27 апреля 2018, 09:05
ФОТОРЕПОРТАЖ

Жертвы допинг-скандала

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