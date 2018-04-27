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Спорт

Жена бросила Крушельницкого из-за допинг-скандала

Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова. Фото: GLOBAL LOOK press/Joel Marklund
Анастасия Брызгалова сменила партнера. Жена Александра Крушельницкого, лишенного медали Олимпиады-2018 из-за допинг-скандала, выступит на международных соревнованиях с Алексеем Тимофеевым.
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Турнир по керлингу среди смешанных пар Arctic Cup пройдет в городе Дудинка Красноярского края. Эти соревнования станут первыми для Анастасии Брызгаловой после дисквалификации ее мужа Александра Крушельницкого. Как сообщил президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев, партнером российской керлингистки в дабл-миксте станет Алексей Тимофеев.

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"В этом году на международных соревнованиях в Дудинке, куда приезжают лучшие спортсмены мира, будет участвовать Брызгалова, но без Крушельницкого. Ее партнером будет Алексей Тимофеев. Это будет первый официальный турнир для Брызгаловой в дабл-миксте после Олимпиады", – приводит слова Свищева "Советский спорт".

Турнир Arctic Cup пройдет с 24 по 27 мая. В нем примут участие две сильнейшие команды из России, семь иностранных и сборная Красноярского края.

Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий стали бронзовыми призерами Олимпийских игр в Пхенчхане в дабл-миксте. Однако 18 февраля допинг-проба Крушельницкого дала положительный результат – в его организме был обнаружен мельдоний. В итоге пару лишили бронзовой медали.

Публикация от Укрфорпост Спорту. Новини (@ukrforpost_sport_news)

Как писали Dni.Ru, на днях российского керлингиста Александра Крушельницкого дважды проверили на полиграфе. Проверка подтвердила данные прежде спортсменом показания. Эксперты, в свою очередь, предполагают, что мельдоний, который очень долго выводится из организма, мог "вытянуть" на свет принятый атлетом другой препарат. 

По мнению экспертов, дело Крушельницкого, скорее всего, все же окончится дисквалификацией спортсмена. ФКР прилагает все усилия, чтобы его отстранение от соревнований было как можно менее продолжительным – не более года. 

Автор: Андрей Евлампиев27 апреля 2018, 17:52
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