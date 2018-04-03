Шарапову сняли с бойфрендом-красавчиком во время интима
В Сети появились фотографии знаменитой спортсменки и основателя аукционного дома Paddle8. Снимки носят довольно интимный характер: влюбленные обнимаются и шепчут друг-другу что-то на ушко.
На безымянном пальце правой руки теннисистки заметно изящное колечко, пишет "Газета.ru". Означает ли это, что возлюбленные решили узаконить отношения, или Мария просто решила заинтриговать поклонников – покажет время.
О романе Шараповой с известным миллионером Гилксом, который является соучредителем онлайн-аукционного дома, специализирующегося на изобразительном искусстве и коллекционировании, стало известно в начале этого года. Тогда пару запечатлели при выходе из аэропорта Лос-Анджелеса. Мария и Александр вместе уехали на такси.
@MariaSharapova, Alexander Gilkes and Estelle La Porte shopping in the Hamptons in New York City yesterday ���� pic.twitter.com/mREQhLIEVs— Sharapova Daily (@SharapovaDaily) 2 апреля 2018 г.
В какой-то момент они перестали прятаться и начали появляться на публике вместе. В марте их сфотографировали в Беверли-Хиллз после посещения выставки в галерее Ларри Гагосяна. Влюбленные улыбались, держались за руки и выглядели вполне счастливыми.
Отметим, что Александр Гилкс – близкий друг британской королевской семьи: во время учебы в Итонском колледже он познакомился с принцами Уильямом и Гарри. Кроме того, некоторое время встречался с сестрой Кейт Миддлтон Пиппой. Александр был женат на дизайнере Мише Нону. Они прожили 13 лет, но развелись в 2016 году.
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