Циничная шутка о трагедии подлодки "Курск" разгневала россиян
Редакция "Советского спорта" принесла извинения "всем, кого оскорбил неадекватный и ничем не оправданный твит по итогам финала Кубка России по футболу". Как сообщается на страницах издания и в соцсетях, виновные понесли наказание.
Циничное сравнение допустил SMM-специалист в Twitter издания. По окончании матча, в котором курский "Авангард" потерпел поражение от "Тосно" из Ленинградской области, сотрудник написал: "Курск" не всплыл".
Приносим извинения всем, кого оскорбил неадекватный и ничем не оправданный твит по итогам финала Кубка РФ по футболу. Виновные наказаны.— Sovsport.ru (@sovsport) 9 мая 2018 г.
Сеть взорвалась возмущенными комментариями. Пользователи требовали немедленно удалить эту запись – что и было в конце концов сделано.
Это навсегда в интернете , твари pic.twitter.com/zaxNpx01nR— Trofo Ano (@trueman20101) 9 мая 2018 г.
Сам же финал Кубка и его организацию оценили очень высоко. По словам вице-президента Российского футбольного союза Игоря Ефремова, по качеству организации спортивное мероприятие можно сравнить с настоящим праздником. Он отметил, что игра прошла на потрясающем стадионе, присутствовали более 40 тысяч зрителей, все прошло замечательно, пишет "Газета.ru".
Чиновник подчеркнул, что на игру в Волгоград приехали болельщики из регионов. Это только добавляет положительных впечатлений от матча. Напомним, в финале Кубка России представитель Российской премьер-лиги "Тосно" из Ленинградской области одержал победу над курским "Авангардом" из Футбольной национальной лиги. Матч завершился со счетом 2:1.
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