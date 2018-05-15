У олимпийского чемпиона произошло кровоизлияние в мозг

Британский легкоатлет и олимпийский чемпион Афин Даррен Кэмпбелл рассказал, что чуть не умер от кровоизлияния в мозг. Сейчас 44-летний спортсмен восстанавливается в госпитале.



Кэмпбелл уточнил, что пережил апоплексию мозга. По словам атлета, в тот момент он был на волосок от смерти.

Спортсмен заявил, что сохранить жизнь ему помогло крепкое здоровье и невероятная сила воли, передает The Mirror. "Врачи сказали, что если бы я не был в форме, меня бы здесь не было. Я всегда готов к сражению. Пока за меня сражаются врачи, буду бороться и я", – добавил атлет.

В данный момент он восстанавливается в госпитале. Медики характеризуют состояние пациента как стабильное.



Напомним, в 2004 году на Играх в Афинах Кэмпбелл взял золотую медаль в эстафете четыре по 100 метров. Кроме того, в активе британца – серебро Олимпиады 2000 года в беге на 200 метров.

Случаи, когда профессиональные спортсмены подвергаются смертельному риску или вовсе умирают в своей повседневной жизни, не являются редкостью. Так, в мае 2018 года 26-летний футболист из Ньюкасла скончался от рака полового органа за месяц до рождения дочери.