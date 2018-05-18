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Спорт

Отец Кожевниковой напал на Третьяка после провала на ЧМ-2018

Александр Кожевников и Владислав Третьяк. Фото: Dni.Ru
Известный хоккейный эксперт Александр Кожевников высказался насчет поражения сборной России от Канады в четвертьфинале ЧМ-2018. По словам, провал отечественной команды – тревожный звонок для Федерации хоккея. 
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Отец известной российской актрисы Марии Кожевниковой заявил, что пора серьезно задуматься об уровне подготовки наших спортсменов. "Нужно пересматривать всю систему подготовки игроков, работу всей КХЛ. Когда сборную России обыгрывает 16-я команда из НХЛ, люди, которые играют в третьих-четвертых звеньях в своих клубах, какие могут быть выводы?" – сказал он.

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По словам эксперта, Россия недооценила соперника, сообщает Sports.ru. "Мы же знали, какие команды будут на чемпионате мира. Канада привезла свою 16-ю команду и выиграла. Вот и весь наш уровень", – продолжил Кожевников.

Телекомментатор раскритиковал президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка, который подвел итоги турнира. "Мы же идем вниз с каждым годом. Посмотрите на результаты сборной на чемпионатах мира. Она становится третьей, а Третьяк говорит, что это здорово, что проиграли сильной команде. А кому мы сейчас проиграли? Мне обидно. Многим людям обидно", – посетовал Кожевников.

Эксперт добавил, что в федерации – "одни только лозунги". По его мнению, российский хоккей идет вниз.

В свою очередь Третьяк выразил удовлетворение игрой, которую показали наши спортсмены. "Нам не стыдно за команду, все ребята бились до конца. Сборная в Дании сделала все, что могла. Ребята старались", – заявил он.

Напомним, что сборная России по хоккею проиграла национальной команде Канады в четвертьфинале чемпионата мира. Североамериканцы одержали победу, разыграв большинство после удаления Кирилла Капризова.

Автор: Михаил Вштанов18 мая 2018, 10:08

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