ЧМ-2018 предрекли экономический крах

Специалисты полагают, что россияне слишком рано обрадовались предстоящему чемпионату мира по футболу. Они заявили, что соревнования не принесут стране желаемой экономической выгоды.

В сумме Россия потратила на подготовку к ЧМ-2018 порядка 16 миллиардов евро. Эти деньги пошли на строительство стадионов в местах проведения матчей, а также на развитие инфраструктуры между городами.

Россияне очень надеются, что футбольная "летняя сказка" станет мощным стимулом для роста экономики, который продолжится и после состязаний. Однако эксперты заявили, что опыт предыдущих чемпионатов говорит об обратном.

Специалисты выразили сомнение в том, что эти инвестиции принесут стране что-то кроме улучшения имиджа. "Как в дальнейшем будут использоваться построенные объекты? И приедет ли вообще в страну достаточное количество болельщиков и туристов на фоне внешнеполитической напряженности?" – задается вопросом автор статьи на сайте Die Welt.

По подсчетам консалтинговых компаний, за пять лет увеличение туристического потока может пополнить ВВП страны на 120—180 миллиардов рублей. Однако это возможно при условии, что интерес иностранцев к России не снизится.

Так или иначе в 2018 году на ЧМ в Россию должно приехать от 1,5 до 2 миллионов зарубежных болельщиков. Такой прогноз дают российские эксперты.

Стоит отметить, что новые санкции США и обострение отношений Запада и Москвы ощутимо бьют по экономике страны. В связи с этим существуют опасения, что созданную инфраструктуру получится использовать только в ограниченном объеме.