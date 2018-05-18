Расстроенные российские хоккеисты попали впросак после вылета с ЧМ

Поражение от канадцев в четвертьфинале чемпионата мира, судя по всему, сильно расстроило российских хоккеистов. Покидая Данию, они даже забыли в отеле вещи.

Автобус с хоккеистами сборной России пришлось догонять полицейским из сопровождения. Оказалось, что кто-то из игроков оставил в отеле сумку. Багаж благополучно доставлен хозяину – но ценой нервов датских стражей порядка.

Эксперты считают, что российская сборная недооценила соперника в 1/4 финала ЧМ. Однако у главного тренера команды Ильи Воробьева своя точка зрения. Он заявляет, что не желает оправдываться за поражение, – и в то же время утверждает, что российский хоккей сегодня "пожинает плоды 90-х".

"Главное – начать развивать игроков. Чтобы их было больше. Поймите, что мы сейчас пожинаем плоды 1990-х. Когда страна была развалена. И всем было не до хоккея. Игроки есть, но их количество небольшое", – заявил специалист в интервью изданию "Спорт-Экспресс".

А вот известный хоккейный эксперт Александр Кожевников уверен, что провал отечественной команды – тревожный звонок для Федерации хоккея. По его мнению, пора серьезно задуматься об уровне подготовки наших спортсменов. "Нужно пересматривать всю систему подготовки игроков, работу всей КХЛ. Когда сборную России обыгрывает 16-я команда из НХЛ – люди, которые играют в третьих-четвертых звеньях в своих клубах, – какие могут быть выводы?" – сказал он.

Сборная покинула отель в Дании. Ну и тут все не слава богу: забыли сумку, пришлось передавать через полицейских в сопровождении. pic.twitter.com/iDHSfX4JjE — Александр Рогулев (@a_rogulev) 18 мая 2018 г.

Сборную России накануне, 17 мая, как это часто с ней случается, подвели неоправданные удаления. Особенно обидным был штраф Кирилла Капризова в овертайме при счете 4:4. Канадцы успешно разыграли большинство – и в итоге вышли в полуфинал. В 1/2 финала шведы встретятся с командой США, которая ранее со счетом 3:2 победила чехов. А канадцы сыграют со швейцарцами, которые сенсационно отправили домой сборную Финляндии.