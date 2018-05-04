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Спорт

Пьяного Дмитрия Тарасова обвинили в нападении

Дмитрий Тарасов. Фото: GLOBAL LOOK press/Dmitry Golubovich
Болельщик обвинил футболиста Дмитрия Тарасова в избиении. По словам мужчины, спортсмен накинулся на него из-за фотографии в соцсети.
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"Смотрю – закурили кальян. Алкогольный или нет – не знаю. А когда Тарасов начал еще и шоты употреблять... Я, конечно, не фанат "Локомотива", а болельщик "Спартака". Но мне стало обидно, что такое вообще возможно. Они же накануне должны были становиться чемпионами. Я сделал фотографию, которую можно было увидеть в моем Инстаграм", – рассказал пострадавший.

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 Дмитрий Алексеевич Тарасов

Дмитрий Алексеевич Тарасов футболист

По словам фаната, примерно через час к нему подошел Тарасов. "Спросил: "Это ты сделал?" Я сразу понял, о чем речь, ответил: "Да". Затем последовал мощный удар в лоб наотмашь. Бил не кулаком – ладонью, но очень сильно. У меня даже очки слетели", – утверждает мужчина.

Следом за спортсменом к болельщику пришли еще человек шесть. "У одного был ствол – не знаю, "травмат" или нет. И этот человек тоже ударил меня по лицу. Это мягко говоря", – пожаловался газете "Спорт-экспресс" фанат.

Футболист отнял у мужчины телефон и удалил свои фотографии. "Начал орать, мол, не дай бог, это спалится, "ты что, не в курсе, кто я такой" и так далее. Они хотели удалить фото из моего Инстаграм. А в итоге не удалили. Считаю, что абсолютно недопустимо, когда люди, которые защищают честь страны, позволяют себя такое по отношению к другим", – заявил фанат.

 

Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23)

 

При  этом болельщик отметил, что на снимок попали и братья Миранчук, которые отдыхали с Тарасовым, но они предпочли не вмешиваться в конфликт. "С их стороны не было никакой агрессии, ни одной реплики. Они были из той компании единственными, кто смотрел на ситуацию со страхом, видимо, понимая, что если это все вылезет наружу, не будет ничего хорошего. Такое ощущение, что они просто попали в плохую компанию", – резюмировал пострадавший.

Отметим, что Дмитрий Тарасов все обвинения отвергает. По словам спортсмена, в тот вечер он был в совершенно другом месте. "Это бред какой-то. Может, этот человек что-то перепутал? Меня там не было. Такого не было. Кто-то хочет какую-то провокацию, наверное, устроить", – прокомментировал обвинения футболист.

Автор: Алёна Нестерова4 мая 2018, 08:50
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