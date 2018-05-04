Скандальная связь Плющенко и Ковтуна получила неожиданный поворот

Евгений Плющенко и Максим Ковтун помирились. Фигуристы решили начать все "с чистого листа". Однако "Академию Плющенко" Ковтун все же покинул.

Плющенко и Ковтун постоянно обменивались колкостями – как до Олимпиады в Сочи, так и после нее. Евгений уверен, что большое влияние на стиль поведения Максима в отношении олимпийского чемпиона оказывали тренеры. Ковтун просто поддавался их влиянию, считает Плющенко.

Тем не менее, когда тренер Ирина Гончаренко заявила, что придет а "Академию Плющенко" только со своим воспитанником, Евгений согласился. Фигуристы помирились и какое-то время работали вместе.

"Мы с ним пообщались. И начали с чистого листа. Восстанавливать его пришлось реально с нуля. У него был большой вес, я пригласил специально для него специалиста – трехкратного чемпиона мира по кикбоксингу. Тем, чем занимался я в свое время, готовясь к Олимпийским играм, сезону, то же я стал давать и Ковтуну. Я начал с ним танцевать. Для разминки, которую проводил со мной мой хореограф Давид Авдыш. Максиму понравилось", – рассказал Плющенко изданию "Р-Спорт".

Позже Ковтун все же ушел от Ирины Гончаренко к Елене Водорезовой – соответственно, покинул и Академию. Плющенко считает, что Максим, как и всякий спортсмен, волен выбирать свою дорогу. Возможно, Ковтун чувствует, что в той команде ему будет лучше.

Одной из причин, которые озвучил при уходе Ковтун – размер катка у Плющенко: он был маловат для фигуриста. Хотя, возможно, для перехода в ЦСКА у Максима были и другие поводы. "А в ЦСКА-то здорово – государство, армия, зарплаты отличные. Я узнал об их ставках, так таких вообще нигде нет. Конечно, за такой классный клуб, как ЦСКА, можно кататься", – сказал Плющенко.

Олимпийский чемпион признается, что особо страдать по поводу ухода Ковтуна в ЦСКА не собирается. К тому же, несмотря ни на что, Евгений и Максим продолжают общаться.