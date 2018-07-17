В Госдуме решили наградить Черчесова

Станислав Черчесов награжден почетной грамотой Госдумы за высокие достижения на чемпионате мира по футболу. Совет Думы принял решение вручить грамоты также и организаторам мундиаля.

Заслуженные награды получат помощник президент Игорь Левитин, вице-премьер Виталий Мутко, гендиректор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин и коллектив Российского футбольного союза. Так Госдума отметила их существенный вклад и высокие достижения, проявленные во время подготовки и проведении чемпионата мира по футболу.

Грамотой награждается главный тренер национальной сборной Станислав Черчесов и весь коллектив команды. Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что вклад тех людей, кто сделал все чтобы чемпионат мира состоялся, неоспорим. Особо он отметил роль президента Владимира Путина в проведении чемпионата мира по футболу. "Он жил этим", – сказал Володин.

Напомним, что вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев на пленарном заседании 17 июля предложил наградить почетными грамотами Госдумы всех, кто причастен к организации и проведению чемпионата, а также Станислава Черчесова.

Предложение своего коллеги поддержал глава Думы Вячеслав Володин. "Это действительно огромная победа, победа нашей страны. И вклад тех людей, которые сделали все для того, чтобы она состоялась, неоспорим. Поэтому если вы поддержите это решение, мы его обязательно примем на Совете Думы и пригласим наших спортсменов, сборную, пригласим оргкомитет для того, чтобы поблагодарить за работу", – ответил Лебедеву председатель нижней палаты парламента.





Чемпионат мира по футболу прошел в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах страны. Наша сборная впервые за три десятилетия вышла из группы, но проиграла по пенальти в 1\4 финала хорватам. Чемпионом мира во второй раз в истории стала сборная Франции, серебряные медали завоевала команда Хорватии, бронзовые – сборная Бельгии.

Чемпионат прошел без происшествий, россияне показали свое гостеприимство. Во всех городах царила праздничная и дружеская атмосфера, иностранные болельщики получили реальное представление о нашей стране и не раз высказывали благодарность за великолепное отношение к ним.