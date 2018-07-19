Мать не пустили к умирающему после резни Денису Тену

Казахстанский фигурист скончался от ножевого ранения, которое нанесли ему воры, пытавшиеся снять зеркала с его машины.



Известный тренер Татьяна Тарасова рассказала, что в больнице к раненому призеру Олимпиады Денису Тену не пустили его мать. Хореограф сообщила, что общалась с ней, когда он был жив. Но врачи не пустили ее к сыну. "Какой кошмар! Какая трагедия! Он выдающийся", – сказала Тарасова.



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В свою очередь Евгений Плющенко назвал смерть бронзового призера Олимпиады 2014 года большой утратой и выразил соболезнования родным, сообщает РИА Новости. По мнению олимпийского чемпиона, Тен был потрясающим спортсменом и человеком.

Скорбит и трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина. Она огорчена утратой в мире фигурного катания такого перспективного спортсмена. Она подчеркнула, что один из самых первых, кто так себя показал в фигурном катании. Его смерть она назвала потерей.

В свою очередь призер Олимпийских игр в танцах на льду, известный хореограф Илья Авербух рассказал, что планировал сотрудничество с Теном, они уже обсуждали постановки. Спортсмен участвовал в его шоу и всегда был готов выступать, поделился Авербух.

"Выдающийся фигурист, показал потрясающие результаты, выступая за страну, которая до него не гордилась своими результатами. Большая потеря для семьи фигурного катания", – цитирует Авербуха "Чемпионат".