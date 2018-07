Выходку Pussy Riot назвали "фишкой финала" ЧМ-2018

Дисциплинарные меры в отношении допустивших оплошность стюардов, конечно, примут. Однако надо учесть, что случай уникальный.

"Люди просто надели форму. А мы все выросли с уважением к форме, согласитесь. Да, стюарды поступили непрофессионально, но чрезмерно их обвинять тоже не стоит. Уж чересчур хитрыми оказались люди, выбежавшие на поле", — отметил гендиректор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

В финальном матче мундиаля, прошедшем 15 июля на стадионе "Лужники" в Москве, сборная Франции переиграла команду Хорватии со счетом 4:2. Однако финал был омрачен выходкой небезызвестной панк-группы. Активисты Pussy Riot выбежали на поле и провели на газоне 30 секунд. Встречу пришлось прервать. "Артистов" выдворили со стадиона, они получили 15 суток ареста.

