Выходку Pussy Riot назвали "фишкой финала" ЧМ-2018

Привитое гражданам России уважение к форме сыграло роль во время финального матча чемпионата мира по футболу. Стюарды при виде "полицейских" растерялись и пропустили активистов Pussy Riot на поле.

Дисциплинарные меры в отношении допустивших оплошность стюардов, конечно, примут. Однако надо учесть, что случай уникальный.

"Люди просто надели форму. А мы все выросли с уважением к форме, согласитесь. Да, стюарды поступили непрофессионально, но чрезмерно их обвинять тоже не стоит. Уж чересчур хитрыми оказались люди, выбежавшие на поле", — отметил гендиректор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

В финальном матче мундиаля, прошедшем 15 июля на стадионе "Лужники" в Москве, сборная Франции переиграла команду Хорватии со счетом 4:2. Однако финал был омрачен выходкой небезызвестной панк-группы. Активисты Pussy Riot выбежали на поле и провели на газоне 30 секунд. Встречу пришлось прервать. "Артистов" выдворили со стадиона, они получили 15 суток ареста.

Инцидент был очень неприятным – и больше всего тем, что участники группы показали неуважение к соотечественникам. "Они наши соотечественники, а без уважения отнеслись к труду тысяч человек. Воспользовались полицейской формой и устроили акцию. С другой стороны, теперь воспринимаем это как некую фишку финала. Драматургический поворот", – сказал Сорокин в интервью изданию "Спорт-Экспресс".

По мнению Сорокина, наказание за прорывы на поле нужно ужесточить. Он отметил, что в Англии за такое могут возбудить уголовное дело. А у поля висят таблички с напоминанием о том, какая кара следует за прорыв.