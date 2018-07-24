Вор рассказал в мельчайших деталях об убийстве Дениса Тена

Задержанные по подозрению в убийстве фигуриста отдали следователям вещественные доказательства с места преступления. Нуралы Киясов и Арман Кудайбергенов признались в содеянном.



Кудайбергенов показал место, где был спрятан нож, которым убили спортсмена. Холодное оружие приобщили к материалам уголовного дела.

Во время очной ставки злоумышленник рассказал, что именно он нанес удары ножом спортсмену, а не его подельник Киясов, передает телеканал "360". По информации пресс-службы Департамента внутренних дел Алма-Аты, свидетели уже опознали подозреваемых.

Однако по данному делу предстоит еще несколько исследований. Среди них – молекулярно-генетическая, судебно-медицинская, медико-биологическая и медико-криминалистическая экспертиза орудия преступления.

Напомним, что казахский фигурист Денис Тен погиб 19 июля. Спортсмен заметил, как два вора пытаются снять с его внедорожника, припаркованного в центре Алма-Аты, зеркала заднего вида. Он попытался остановить их, а те пустили в ход нож. 25-летний спортсмен умер в больнице.

Гражданская панихида по Денису Тену прошла и в Астане. На церемонию прощания со спортсменом пришли послы Японии и Южной Кореи в Казахстане, многие спортсмены, видные политические и общественные деятели.