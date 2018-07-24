Убитая предательством Тутберидзе потеряла четвертую фигуристку

Группу тренера Этери Тутберидзе может покинуть уже четвертая воспитанница. Дарья Паненкова досрочно покинула сборы в Новогорске.

Сама фигуристка информацию о возможном уходе к другому тренеру не комментирует. Однако на днях хореограф группы Даниил Глейхенгауз выложил в соцсеть видео с началом программ всех воспитанниц Тутберидзе. Паненковой в этом ролике нет.

У Этери Тутберидзе, как сообщалось, на Паненкову были большие планы. У фигуристки должен был состояться дебют во взрослой серии Гран-при. Дарья была заявлена на этапы в Канаде и Финляндии. В предстоящем сезоне Паненкова претендовала на позицию второго номера группы после Алины Загитовой.

Если информация подтвердится, Дарья Паненкова станет уже четвертой фигуристой, за короткое время покинувшей группу Этери Тутберидзе. Ранее ее покинули двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, а также Полина Цурская и Анастасия Тараканова, пишет "Спорт-Экспресс".

Публикация от Daniil Gleikhengauz (@d_gleikh) 21 Июл 2018 в 5:16 PDT

Тем временем поступило сообщение, что Алина Загитова номинирована на звание лучшей спортсменки 2018 года по версии Женского спортивного фонда (WSF). Победительницу Олимпийских игр в Пхенчхане включили в шорт-лист из десяти претенденток.

В числе номинанток, отобранных Женским спортивным фондом, - сноубордистки Хлоя Ким и Бренне Хакаби из США, а также биатлонистка из Германии Лаура Дальмайер. В списке – легкоатлетка Шалан Флэнаган, лыжница Оксана Мастерс, горнолыжница Микаэла Шиффрин, велосипедистка Ханна Робертс, пловчиха Симоне Мануэль и чемпионка мира по боксу Кларесса Шилдс.