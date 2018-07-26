После ЧМ-2018 болельщик-мексиканец женится на сибирячке

ЧМ-2018 оказался богатым не только на голы, но и на романтические истории. Мировое первенство по футболу навсегда изменило жизнь Мигеля Минору и Кристины с Урала.

За время чемпионата Россию посетили больше миллиона иностранцев. Многие нашли здесь свою судьбу.

Мигель и Кристина познакомились в первый день чемпионата. Парень спросил у прохожей дорогу к "Лужникам". Пока девушка рассказывала гостю столицы, куда идти, он успел влюбиться и решил стать ее мужем.

Кристина проводила нового знакомого до трибуны, а тот пригласил ее на обед. Болельщица отказалась, но номер телефона все же оставила. "Он был очень благороден и уважителен, поэтому я в него и влюбилась", – цитирует россиянку издание La Crónica.

Вскоре молодые люди поняли, что созданы друг для друга. Они часами болтали по телефону. Ради встречи с любимой Мигель даже пропустил одну из игр своей команды. А в день закрытия ЧМ-2018 предложил красавице выйти за него замуж. Кристина ответила согласием.

Публикация от Светская Хроника "КП" (@kp_star_onlinekp) 25 Июл 2018 в 12:59 PDT

Мексиканец слетал домой и сообщил родным, что женится. Россиянка уже познакомила его с родителями. Теперь Мигель оформляет документы для переезда будущей жены в Мексику.