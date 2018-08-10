Маразм крепчал: сборная Украины отказалась жить в "Москве"

Футболисты сборной Украины поедут на матч Лиги наций 6 сентября из соседнего города. "Патриотизм" не позволил спортсменам остановиться в забронированном для них отеле.

Игроки украинской сборной не могут жить в гостинице с названием "Москва". Так что перед ответственным матчем их ждут непростые испытания.

Организаторы встречи предложили гостям поселиться в отеле "Москва" в чешском городе Злин. Это руководителей украинского футбола просто возмутило.

Матч со сборной Чехии, которым украинцы откроют выступления в Лиге наций, пройдет в 30 километрах от Злина, в небольшом городке Угерске-Градиште. А футболистам предстоит совершить целое путешествие.

Украинцы прилетят 5 сентября в Брно, откуда направятся в Злин – это 100 километров на автобусе. Поскольку спортсмены отказались жить в "Москве", их расселят по двум небольшим отелям.

Уже вечером 5 сентября сборная Украины поедет за 30 километров, чтобы провести тренировку на стадионе. Ей будет предшествовать пресс-конференция Андрея Шевченко.

Метания украинских футболистов продолжатся 6 сентября. Как сообщает Zbirna.com, после матча с чехами они вернутся в Брно, где проведут ночь. А утром вылетят во Львов, где будут готовиться к матчу против Словакии, назначенному на 9 сентября.

Как сообщалось, в новой структуре Лиги наций сборная команда Украины попала в дивизион B – вместе с Россией. В этом же дивизионе – команды Турции, Ирландии, Австрии, Швеции, Словакии, Уэльса, Голландии, Северной Ирландии, Чехии и Венгрии.

