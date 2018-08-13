Шарапова рассекретила роман с миллионером

Мария Шарапова призналась: у нее роман с британским миллионером Александром Гилксом. Россиянке пришлось приоткрыть завесу тайны после того, как снимки с целующим ягодицы теннисистки Гилксом взорвали интернет.

Александр Гилкс – школьный товарищ принца Уильяма и основатель аукционного дома Paddle 8. Вдобавок английский джентльмен – один из самых завидных женихов Великобритании.

Живет Александр в США – Англию он считает слишком консервативной для своего бизнеса. Родину посещает лишь для того, чтобы поприсутствовать на очередном торжестве в королевской семье.

Александр был женат, его бывшая супруга – модный дизайнер Миша Нону. Гости грандиозной свадьбы в 2012 году три дня гуляли в Венеции, но брак продержался всего четыре года.

Предприниматель общается с Машей на ее родном языке. Интерес к русскому ему привила мать, которая изучала Россию. Александр даже стажировался в свое время Санкт-Петербурге. Тогда же Гилкс пристрастился к русской бане: по его словам, это удовольствие он не променяет ни на что.

Шарапова, по ее признанию, разочаровалась в спортсменах. И время вынужденного отпуска (ее дисквалифицировали из-за скандала с мельдонием) использовала, чтобы найти идеального мужчину.

Напомним, что в 2010 году теннисистка почти вышла замуж за словенского баскетболиста Сашу Вуячича. Мария отметила, что поначалу они отлично понимали друг друга. Однако Саша старался добиться главенства в отношениях, быть хозяином положения и все контролировать. "Моя карьера стояла у него костью в горле, а я была еще слишком молода, чтобы заканчивать", – рассказала спортсменка.

Публикация от КВАДРАТИК (@kvadratikcomua) 12 Авг 2018 в 3:07 PDT

В итоге Шарапова решила, что ей нужен состоявшийся, уверенный в себе человек, у которого есть свое мнение и дело в жизни. Важно, чтобы он был доволен тем, кем стал и чего добился. Судя по всему, все эти черты – или хотя бы некоторые – она нашла в Александре Гилксе, пишет StarHit.