Унижение белорусов в Питере: Дзюба поставил Лукашенко на место

Белорусы – наши братья, но "Зенит" есть "Зенит". Артем Дзюба, оформивший хет-трик в матче с минским "Динамо", ответил на реплику Александра Лукашенко.

Разгром белорусской команды со счетом 8:1 позволил "Зениту" пройти дальше в Лиге Европы. Одним из героев домашнего матча стал нападающий Артем Дзюба, забивший три мяча в ворота динамовцев. Форвард признался, что под конец игры у него темнело в глазах.

"Мы с Заболотным выиграли 500 единоборств на двоих, в какой-то момент у меня потемнело в глазах. Когда же это закончится? Думал, что закончим в основное время. В таких матчах я бы не простил себе замену – это был бы побег. Надо на характере. Плюс я видел, как минские болельщики пытались меня задеть. Им тоже, кстати, привет", – сказал Дзюба.

К журналистам спортсмен вышел с мячом, который он забил в ворота соперника. По словам спортсмена, сделать хет-трик очень приятно.

Первую игру третьего квалификационного раунда Лиги Европы в Минске "Зенит" проиграл со счетом 0:4. После матча президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил минское "Динамо" с победой и раскритиковал действия питерцев, заявив, что некоторые игроки "ходили на четвереньках".

Вспомнив об этом после ответного матча, Дзюба заявил, что Батьку все зенитовцы уважают, он хороший. "Белорусы – наши братья. Я почти каждому пожал руку, они бились. Хорошо, что мы доказали, что "Зенит" есть "Зенит", – приводит слова футболиста Sports.ru.

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак назвал матч в Санкт-Петербурге фантастическим. "Конечно, всю команду задели слова о том, что в Минске команда ползала на четвереньках. Это оказалось для нас дополнительным стимулом. Спасибо большое. Это всегда по-хорошему раззадоривает", – отметил наставник питерцев.

Напомним, матч проходил без зрителей из-за санкций Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на стадионе "Петровский". Основное время закончилось со счетом 4:0. Отличились полузащитники Леандро Паредес (22-я минута) и Кристиан Нобоа (66-я), также дубль на свой счет записал форвард Артем Дзюба (75-я, 78-я).

Затем игра перешла в дополнительное время, где минчане на 99-й минуте усилиями нападающего Сейду Яхая смогли отыграть одно очко. Однако после этого российский клуб забил еще четыре раза. Пятый мяч на счету аргентинского форварда Себастьяна Дриусси, затем хет-трик оформил Дзюба, реализовав пенальти. Еще дважды ворота белорусской команды поразил вышедший на замену словак Роберт Мак, также забив один мяч с пенальти. При счете 2:0 "Зенит" остался в меньшинстве – вторую желтую карточку на 72-й минуте получил Леандро Паредес.