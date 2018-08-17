Сбежавшую к гею Медведеву изводят перед боем с Загитовой

Противостояние Медведевой и Загитовой остается главной интригой нового сезона соревнований фигуристов. Евгения, скорее всего, уже не обращает внимания на критику в свой адрес. Но спортсменка не должна забывать, кто сделал ее великой, уверена известный тренер Виктория Волчкова.

Уход Евгении Медведевой от Этери Тутберидзе к канадскому тренеру Брайану Орсеру остается в центре внимания пользователей Сети. Шквал нелестных комментариев в адрес фигуристки не утихает. Особенно не понравилось комментаторам, что спортсменка начала публиковать в соцсетях посты на английском языке.

Однако Евгения уже достаточно взрослая и закаленная, чтобы сильно переживать по этому поводу. "Вряд ли Медведева сидит и думает, что о ней говорят в России и как ее сравнивают с Загитовой. Что касается Алины, то она и вовсе еще ребенок, поэтому ей эту ситуацию воспринимать гораздо проще", – считает многократный призер чемпионатов Европы, а ныне известный тренер по фигурному катанию Виктория Волчкова.

По мнению Волчковой, критика в адрес Медведевой всегда была и будет – вне зависимости от принятых решений. Однако Евгения – высококлассный спортсмен с огромной армией поклонников, она может не обращать внимания на негативные комментарии. В то же время сказать сейчас, сделала ли она правильный шаг, уехав в Канаду, нельзя. В любом случае, Медведева должна помнить, что именно Этери Тутберидзе поставила ее на коньки и сделала великой фигуристкой, заявила тренер в интервью изданию "Газета.ру".

Говоря об уходе еще нескольких фигуристок из группы Этери Тутберидзе, Волчкова отметила, что покинули тренера далеко не лучшие спортсмены. Они просто не выдержали конкуренции в таком сильном составе.

Напомним, ранее известный фигурист, чемпион Олимпийских игр в Турине Максим Маринин заявил, что решение Евгении Медведевой уйти к другому тренеру было продиктовано эмоциями, а не здравым смыслом. Фигуристке следовало подождать, пока утихнут страсти после Игр в Пхенчхане.

Новый сезон Гран-при по фигурному катанию стартует в октябре. Олимпийская чемпионка Алина Загитова и обладательница серебряной медали Игр в Пхенчхане Евгения Медведева включены в состав сборной России, но заявлены на разные этапы. Загитова выступит на этапах Гран-при в Финляндии и России. Медведева примет участие в соревнованиях в Канаде и Франции.

А 9 сентября на льду арены "Мегаспорт" в Москве пройдут традиционные открытые прокаты фигуристов основного состава сборной команды России. В числе прочих на лед выйдут чемпионка Олимпиады-2018 Алина Загитова и серебряный призер Игр в Пхенчхане Евгения Медведева.



