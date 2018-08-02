Почему российские биатлонистки сбежали на Украину

Российские биатлонистки Екатерина Бех, Анастасия Рассказова и Оксана Москаленко сменили спортивное гражданство. Теперь они будут представлять на международных соревнованиях Украину.



Сначала все три девушки были приглашены в ряды белорусских биатлонистов. Для этого они ушли из российского спорта и отправились на сборы в составе новой команды, сообщает сайт "Комсомольская правда".

Тогда эксперты объяснили, с чем связан такой шаг соотечественниц. "Переходы были всегда. От нас уходили и в Россию, и на Украину. Со времен СССР это в принципе такая традиция", – заявил специалист.

Для многих российских спортсменов переход в состав команды соседней страны стал возможностью шантажировать своих тренеров и функционеров, пишет Ura.ru. "Мол, не включите в состав – уеду", – прокомментировал эксперт логику биатлонисток.

Так или иначе, в составе новой сборной у девушек что-то пошло не так. У Бех, Рассказовой и Москаленко не получилось закрепиться в белорусском спорте, и они связались с президентом Федерации биатлона Украины Владимиром Брынзаком.

"Нам спортсменки такого уровня в любом случае не помешают", – отметил спортивный функционер. Он добавил, что родители девушек являются гражданами Украины.

Спортсменки проходят процесс натурализации, сообщает Russia Today. "Они сейчас представляют Киевскую область на юниорском чемпионате Украины по летнему биатлону, но только в личном зачете", – уточнил Брынзак.

Таким образом, по завершении чемпионата спортсменки войдут в сборную. При этом тренер биатлонисток Илья Лопухов продолжит работать с подопечными.

Напомним, что Рассказова представляла Россию на этапах юниорского кубка IBU. Помимо этого, она участвовала в чемпионатах мира среди юниоров. У Москаленко и Бех нет опыта участия в международных стартах.

Стоит отметить, что это не первые представители России в биатлонной команде Украины. В мае 2018 года главным тренером женской сборной страны стал россиянин Андрей Прокунин, который до того работал в Южной Корее.