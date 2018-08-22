Плющенко о побеге Медведевой к гею: "Потрясающий тренер"
После олимпийского сезона двукратная чемпионка мира покинула группу наставницы Этери Тутберидзе и переехала в Торонто к специалисту Брайану Орсеру, известному не только спортивными достижениями, но и нетрадиционной сексуальной ориентацией. Плющенко отметил, что фигуристка ушла к достойному тренеру.
"Медведева ушла от Тутберидзе к хорошему тренеру – Орсеру. Потрясающему. Женя будет показывать отличный результат", – цитирует спортсмена Sports.ru. При этом он добавил, что на Олимпиаде Евгении Медведевой все-таки будет сложно. Ведь в России подрастают достойные конкурентки, которым сейчас по 14 лет.
Уже сейчас девочки показывают отличные результаты. "Они прыгают четверные прыжки, я их видел, есть гениальные спортсменки. Уверен, что на следующей Олимпиаде весь пьедестал будет наш", – заявил Плющенко.
Что касается собственных планов, то тренер рассказал, что готовит новых звезд фигурного катания. "Открыл свою академию, у меня много детей, растим спортсменов.... Хочу, чтобы мои спортсмены представляли Россию на международных мероприятиях", – добавил фигурист. "Выступать я продолжаю… Немного не хватает времени", – заключил Евгений Плющенко.
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