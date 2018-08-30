Губерниев грязно выругался из-за допинг-скандала с биатлонистами

Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал заявление о четырех российских спортсменах и Союзе биатлонистов России (СБР). Спортсмены обвиняются в нарушении антидопинговых правил.

В сообщении говорится о том, что в течение двух недель биатлонисты обязаны решить: будут ли они оспаривать выводы Всемирного антидопингового агентства (WADA) и предпринимать какие-либо юридические действия или нет. Трое из них уже завершили выступления.

Разбирательство ведется как в отношении спортсменов, так и их тренеров. В употреблении допинга подозреваются Евгений Устюгов, Светлана Слепцова, Александр Чернышев и Александр Печенкин, передает "Спорт-Экспресс".

Очень эмоционально прокомментировал в нескольких постах эту новость на своей странице в Instagram спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. При этом он употребил матерные выражения. "Еще один … с нашим биатлоном!!! Еще 4 спортсмена подозреваются в нарушении антидопинговых правил!!! Фамилии громкие!!! Никогда такого не было и вот опять – В. Черномырдин!!!", "Если инфа по Устюгову верная, то эти ребята перестанут быть олимпийскими чемпионами!!! Кошмар!!!", "И еще одно!!! Вот этого парня (Антон Шипулин – прим. ред.) в черных списках нет!!! Уважаемые злые языки, не …, а то улетите!!!", – написал Губерниев.

Публикация от Дмитрий Губерниев�� (@guberniev_dmitry) 30 Авг 2018 в 6:08 PDT

Публикация от Дмитрий Губерниев�� (@guberniev_dmitry) 30 Авг 2018 в 6:26 PDT

Пользователи Сети сошлись во мнении, что за российских биатлонистов нужно бороться, не бросая на произвол судьбы. "Где юристы? Где специалисты, которым уже давно пора включиться и не позволять очернять спортсменов и издеваться над ними? Спортсменов под защиту государства! Они за Россию выступают, если что!", – прокомментировал пост Губерниева один из подписчиков.